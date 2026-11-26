'2047 में मोदी जी कहां होंगे?' संसद में एक कांग्रेस नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से यह सवाल पूछा. इस पर शाह ने जवाब दिया कि कांग्रेस का ध्यान व्यक्तियों पर रहता है, जबकि उनकी सोच भारत माता और देश को लेकर है. उन्होंने कहा कि 2047 में भारत जरूर रहेगा. हमारा संकल्प किसी व्यक्ति को महान बनाने का नहीं, बल्कि भारत को महान बनाने का है.

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अमित शाह ने यह बात गुरुवार को दिल्ली में संविधान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कही. उन्होंने कहा कि भारत को महान बनाने का सपना किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे देश का संकल्प है. इसके लिए सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा. शाह ने 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य का भी जिक्र किया.

'आपका ध्यान व्यक्ति पर, हमारा भारत माता पर'

अमित शाह ने अपने संबोधन में संसद में हुई बातचीत का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि एक कांग्रेस नेता उनसे मिले थे. उस नेता ने पूछा था कि 2047 में मोदी जी कहां होंगे? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि आपका ध्यान व्यक्तियों पर है, जबकि हमारा ध्यान भारत माता पर है.

#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah says, "A Congress leader met me in Parliament and said, 'Brother, where will Modi ji be in 2047?' I replied, 'Your focus is on individuals, whereas our focus is on Bharat Mata, India will certainly be there in 2047.'... So this resolve is a resolve to make India great, not a resolve to make any individual great. Through our collective efforts, I am confident that the dream Swami Vivekananda ji saw for Bharat Mata, this will be accomplished in 2047 when we mark the centenary of Independence, and the path to reach there is the sacred book named the Constitution that our Constitution framers placed in our hands, we must walk on the very path shown by it." — ANI (@ANI) November 26, 2026

गृह मंत्री शाह ने कहा कि 2047 में भारत जरूर रहेगा. उस समय देश अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा. उन्होंने कहा कि यह संकल्प किसी व्यक्ति को महान बनाने का नहीं है. यह भारत को महान बनाने का संकल्प है.

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गृह मंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारत माता के लिए जो सपना देखा था, उसे 2047 तक पूरा करने का प्रयास किया जाएगा. उन्हें भरोसा है कि देश के सामूहिक प्रयासों से यह सपना पूरा होगा. अमित शाह ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का रास्ता संविधान से होकर जाता है. संविधान बनाने वालों ने देश को यह पवित्र दस्तावेज सौंपा है. हमें उसी में बताए गए रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए.

उन्होंने कहा कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है. यह देश के लोगों की उम्मीदों और लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार है. संविधान बनाने वालों ने देश को एक ऐसा रास्ता दिखाया, जिस पर चलकर भारत को आगे बढ़ाया जा सकता है.

दिल्ली में हुआ संविधान गौरव दिवस का कार्यक्रम

दिल्ली में यह कार्यक्रम बीजेपी की ओर से आयोजित 'संविधान गौरव दिवस' समारोह का हिस्सा था. इसका आयोजन डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर में किया गया. कार्यक्रम में अमित शाह मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुए. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे. अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों को भी कार्यक्रम में बुलाया गया था.

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इस कार्यक्रम का मकसद संविधान और उसके मूल्यों के बारे में लोगों को जागरूक करना था. साथ ही संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर को याद करना भी इसका अहम हिस्सा रहा.

मालूम हो, भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है. इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था. इसके करीब दो महीने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत गणराज्य बना.

केंद्र सरकार ने साल 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी. इसका मकसद लोगों को संविधान के महत्व और उसमें बताए गए अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है.



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