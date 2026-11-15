'झूठी और भ्रामक है BJP के 209 उम्मीदवारों की लिस्ट', CM योगी और पंकज चौधरी ने पत्र जारी कर अफवाहों को नकारा

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले BJP में उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर चल रही चर्चाओं पर पार्टी ने सफाई दी है. यूपी बीजेपी ने 209 उम्मीदवारों की सूची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से पार्टी के बड़े नेताओं को भेजे जाने की खबरों का खंडन किया है. पार्टी ने इन खबरों को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है.

और पढ़ें

इस संबंध में बीजेपी की प्रदेश इकाई ने एक औपचारिक पत्र जारी किया है. इस पत्र पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साइन हैं. पार्टी ने साफ किया है कि मुख्यमंत्री की ओर से 209 उम्मीदवारों की कोई सूची शीर्ष नेतृत्व को नहीं भेजी गई है.

209 उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर क्या था दावा?

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से मीडिया में ऐसी खबरें चल रही थीं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पसंद के 209 उम्मीदवारों की सूची तैयार की है. दावा किया जा रहा था कि उन्होंने यह लिस्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भेज दी है. इस खबर के सामने आने के बाद यूपी बीजेपी में उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं.

यह भी पढ़ें: अलीगढ़ में मंत्री संदीप सिंह के सगाई समारोह में दिखा CM योगी का दिलचस्प अंदाज, प्रेमलता सिंह की डांट और कल्याण सिंह की विरासत का किया जिक्र

Advertisement

खबरों में यह भी चर्चा थी कि मुख्यमंत्री की पसंद के उम्मीदवारों को लेकर पार्टी के अंदर बातचीत चल रही है. हालांकि, अब बीजेपी ने आधिकारिक पत्र जारी कर इन खबरों को गलत बताया है.

पहली बार योगी के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी से खंडन

इस पूरे मामले में पार्टी की ओर से जारी पत्र पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं. इस तरह पार्टी ने संगठन के स्तर पर इन खबरों का जवाब दिया है.

बताया जा रहा है कि एक न्यूज चैनल पर 209 उम्मीदवारों की सूची भेजे जाने की खबर प्रसारित होने के बाद यह मामला चर्चा में आया था. इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में इस सूची को लेकर सवाल उठ रहे थे.

यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश में कैसे कम हुए 1 करोड़ 27 लाख हिंदू वोटर? CM योगी ने बताई वजह

अब बीजेपी की प्रदेश इकाई ने पत्र जारी कर इस चर्चा पर विराम लगाने की कोशिश की है. पार्टी का कहना है कि 209 उम्मीदवारों की सूची भेजे जाने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है. इस बयान के बाद उम्मीदवारों के चयन को लेकर चल रही अटकलों पर फिलहाल पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है.



---- समाप्त ----