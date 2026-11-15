Sweet Potato Paratha: बोरिंग खाना छोड़ें, गेहूं का आटा और शकरकंद मिलाकर बनाएं टेस्टी पराठा, झटपट बनकर होगा तैयार

सर्दियों के मौसम में बाजार में मीठी और पौष्टिक शकरकंद खूब मिलती है, जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है. अमूमन लोग इसे उबालकर या भूनकर खाते हैं, लेकिन अगर आप रोज-रोज का बोरिंग खाना खाकर बोर हो चुकी हैं, तो इस बार विंटर ब्रेकफास्ट में कुछ नया ट्राई करें.

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गेहूं के आटे और उबली शकरकंद को मिलाकर बनने वाले शकरकंद के पराठे खाने में बेहद स्वादिष्ट और अंदर से सॉफ्ट होते हैं. यह बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आते हैं और झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

आवश्यक सामग्री:

उबली हुई शकरकंद: 2 मध्यम आकार की (छीली और अच्छी तरह मैश की हुई)

गेहूं का आटा: 2 कप

सौंफ या अजवाइन: आधा छोटा चम्मच

हरी मिर्च: 1 (बारीक कटी हुई - वैकल्पिक)

हरा धनिया: 2 बड़े चम्मच (बारीक कटा हुआ)

स्वादानुसार नमक और हल्की लाल मिर्च पाउडर

सेकने के लिए: शुद्ध देसी घी या मक्खन

पराठा सॉफ्ट बनाने और परफेक्ट टेक्सचर की सीक्रेट ट्रिक्स:

पानी का कम इस्तेमाल: शकरकंद में प्राकृतिक नमी होती है, इसलिए आटा गूंथते समय पानी बहुत कम या जरूरत के अनुसार ही मिलाएं. पहले शकरकंद को आटे में अच्छे से मिला लें.

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मसालों का बैलेंस: अगर आप मीठा पराठा पसंद करती हैं, तो मिर्च-नमक की जगह थोड़ी सी इलायची पाउडर और गुड़ का इस्तेमाल कर सकती हैं. नमकीन वर्जन के लिए सौंफ और अजवाइन का मेल बेहतरीन स्वाद देता है.

बनाने की विधि:

आटा और शकरकंद मिलाएं: एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा और अच्छी तरह मैश की हुई उबली शकरकंद लें. इसमें सौंफ, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक और लाल मिर्च पाउडर डालकर हाथों से अच्छी तरह मिला लें.

नरम आटा गूंथें: अब जरूरत के अनुसार थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए चपाती की तरह नरम और चिकنا आटा गूंथ लें. आटे को 10 मिनट के लिए सेट होने दें.

लोई बनाएं: आटे से मीडियम साइज की लोई तोड़ें और उसे सूखे आटे में लपेटकर गोल बेल लें (आप चाहें तो इसे स्टफ्ड पराठे की तरह भी बना सकती हैं या सीधे आटे में मिलाकर बेल सकती हैं).

घी लगाकर सेकें: तवे को मध्यम गरम करें और बेला हुआ पराठा उस पर डालें. दोनों तरफ से शुद्ध देसी घी लगाते हुए सुनहरा और करारा होने तक सेक लें.

आपके बेहद पौष्टिक, नरम और स्वादिष्ट शकरकंद के पराठे तैयार हैं! इन्हें गरमा-गरम चाय, ताजे मक्खन और अचार के साथ सर्व करें.

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