VIDEO: पैर छूने आए छोटे फैन को वैभव सूर्यवंशी ने रोका, फिर किया कुछ ऐसा कि सब जगह हो रही वाहवाही

क्रिकेट के मैदान पर अपने तूफानी छक्कों और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से तहलका मचाने वाले 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी सुर्खियों में बने रहते हैं. हाल ही में वैभव ने अपने एक दिल जीत लेने वाले अंदाज से पूरी महफिल लूट ली है.

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सोशल मीडिया पर वैभव का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक छोटे से फैन को पैर छूने से रोकते हुए नजर आ रहे हैं. इस सादगी भरे अंदाज ने फैन्स का दिल जीत लिया है. फैन्स लगातार वैभव को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं जे रहे हैं.

यह घटना शनिवार की है, जब बिहार के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपना कप्तानी डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी बच्चों के साथ बातचीत कर रहे थे. इस दौरान कुछ छोटे फैन्स उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए पहुंचे. वैभव ने बिना किसी स्टारडम के बेहद प्यार से उन बच्चों के साथ पोज दिए.

वैभव के पैर छूने आया बच्चा

इसी बीच बच्चों की भीड़ में से एक लड़का आगे आया और सम्मान दिखाने के लिए वैभव के पैर छूने की कोशिश करने लगा. जैसे ही बच्चे ने झुकना चाहा, समझदार वैभव ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस बच्चे को रोक लिया.

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उन्होंने बच्चे को पैर नहीं छूने दिए और बहुत ही सहजता के साथ उसके साथ बातचीत जारी रखी. इतनी कम उम्र में मिली इतनी बड़ी शोहरत के बाद भी वैभव का यह जमीन से जुड़ा अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

Kids Shouldn't Touch a Kid's Feet! 😄 After captaining his side for the first time in the SMAT, Vaibhav Suryavanshi posed for pictures with his young fans. When some kids approached him to touch his feet, Vaibhav immediately stopped them. ❤️ https://t.co/Q6MAllrY7k — Mukku (@Cric_Mukku) November 14, 2026

वैभव के लिए यादगार रहा दिन

यह घटना एक और वजह से बेहद खास थी. शनिवार का दिन वैभव सूर्यवंशी के करियर के लिए ऐतिहासिक था, क्योंकि महज 15 साल और 232 दिन की उम्र में उन्होंने बिहार टीम की कप्तानी संभालकर टी20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में कप्तान बनने का एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया.

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हालांकि कप्तान के तौर पर अपने पहले मैच में वह बल्ले से ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए और 18 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन मैदान के बाहर उनके इस विनम्र व्यवहार ने साबित कर दिया कि वह एक बेहतरीन खिलाड़ी के साथ-साथ एक शानदार इंसान भी हैं.



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