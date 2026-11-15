अलीगढ़ में मंत्री संदीप सिंह के सगाई समारोह में दिखा CM योगी का दिलचस्प अंदाज, प्रेमलता सिंह की डांट और कल्याण सिंह की विरासत का किया जिक्र

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अलीगढ़ में एक पारिवारिक समारोह में शामिल हुए. यहां प्रदेश सरकार में मंत्री संदीप सिंह और उनके छोटे भाई सौरभ सिंह की सगाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस दौरान मुख्यमंत्री का मंच से एक अलग ही अंदाज देखने को मिला.

और पढ़ें

उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत बीजेपी नेता कल्याण सिंह के परिवार से अपने आत्मीय संबंधों का जिक्र करते हुए हल्के-फुल्के अंदाज में कई बातें कहीं. उनके संबोधन पर समारोह में मौजूद लोग मुस्कुराते नजर आए.

'प्रेमलता सिंह के दबाव में छपवाया निमंत्रण पत्र'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजवीर सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पत्नी प्रेमलता सिंह के दबाव में निमंत्रण पत्र छपवाकर लोगों को कार्यक्रम में बुलाया गया. सीएम योगी ने हल्के-फुल्के अंदाज में मंच से कहा, 'राजवीर सिंह उर्फ राजू जी को उनकी धर्मपत्नी के दबाव में निमंत्रण पत्र छपवाकर आप सबको दावत के लिए बुलाना पड़ा. इसी बहाने हम लोगों को भी खाने के लिए मिला है. हालांकि हमें संदीप सिंह ने पहले ही आमंत्रित कर दिया था क्योंकि वह हमारी सरकार में मंत्री भी हैं.'

Advertisement

बाबूजी कल्याण सिंह के आशीर्वाद का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत बीजेपी नेता कल्याण सिंह को भी याद किया. उन्होंने दोनों भाइयों के लिए प्रार्थना की कि उन्हें सुखमय और यशस्वी जीवन मिले. साथ ही उनके पूज्य दादाजी यानी बाबूजी कल्याण सिंह का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहे. सीएम योगी ने कहा, 'वृंदावन बिहारी लाल से यही प्रार्थना करें कि इन दोनों भाइयों को सुखमय जीवन मिले, यशस्वी जीवन मिले और उनके पूज्य दादाजी यानी बाबूजी का आशीर्वाद उन्हें बराबर प्राप्त होता रहे.'

भीड़ देखकर बोले- संख्या लगातार बढ़ती जा रही है

कार्यक्रम में मौजूद लोगों की भीड़ का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सोच रहे थे कि शाम चार बजे के आसपास जब वह पहुंचेंगे तो शायद लोगों की संख्या कम होगी, लेकिन यहां तो लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सभी लोगों का आभार जताया. अपने संबोधन के आखिर में मुख्यमंत्री ने लोगों से 'जय श्रीराम' का उद्घोष भी करवाया.

संदीप सिंह की मेघना और सौरभ सिंह की अंतरा से हुई सगाई

अलीगढ़ के तालानगरी क्षेत्र में आयोजित समारोह में मंत्री संदीप सिंह की मेघना चौधरी के साथ और उनके छोटे भाई सौरभ सिंह की अंतरा त्यागी के साथ सगाई हुई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राजनीतिक हस्तियां, जनप्रतिनिधि और अन्य मेहमान शामिल हुए. इस दौरान मुख्यमंत्री का हल्का-फुल्का संबोधन समारोह में चर्चा का विषय बना रहा.

---- समाप्त ----