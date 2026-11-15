Who is Ramola Bachchan: कोलकाता की दोस्ती से 'जलसा' के विवाद तक, जानिए कौन हैं रमोला बच्चन?

अमिताभ बच्चन की भाभी, रमोला बच्चन, 1993 के एक 'गिफ्ट डीड' को चुनौती देने के कारण चर्चा में हैं. इस डीड के जरिए सुपरस्टार के जुहू स्थित बंगले, 'जलसा' का मालिकाना हक उनकी पत्नी जया बच्चन को ट्रांसफर कर दिया गया था. रमोला का आरोप है कि यह प्रॉपर्टी शुरू में उनके नाम पर रजिस्टर्ड थी और यह ट्रांसफर उनकी जानकारी या सहमति के बिना किया गया था.

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यह मामला अभी मुंबई के अंधेरी में 'डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज' के पास है. पिछले सात महीनों में रमोला द्वारा कई शिकायतें दर्ज कराए जाने के बाद, अब इस पर सुनवाई शुरू हो गई है.

जया बच्चन के नाम प्रॉपर्टी

'कपोल हाउसिंग सोसाइटी' के रिकॉर्ड में जया बच्चन को मालिक बताया गया है, जबकि महाराष्ट्र सरकार के 'प्रॉपर्टी कार्ड' में अभी भी रमोला का नाम दर्ज है. रमोला ने इस गिफ्ट डीड की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं. उनका दावा है कि इसे बिना स्टाम्प ड्यूटी या गवाहों के हस्ताक्षर के एक सादे कागज पर तैयार किया गया था, और बाद में राज्य की 'अभय योजना' के तहत इसे नियमित (regularize) कर दिया गया. मालिकाना हक के इस विवाद पर अधिकारी अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं.

कौन हैं रमोला बच्चन?

रमोला बच्चन एक फैशन डिजाइनर और बिजनेसवुमन हैं. उनकी शादी अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ बच्चन से हुई है, जिन्होंने फिल्मों के बजाय बिजनेस को अपना करियर चुना. इस दंपति के चार बच्चे हैं. भीम, नम्रता, नैना और नीलिमा. उनकी बेटी नैना की शादी एक्टर कुणाल कपूर से हुई है.

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1947 में कलकत्ता में जन्मीं रमोला ने अंग्रेजी साहित्य और राजनीति की पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने अमेरिका से बिजनेस मैनेजमेंट किया. उन्होंने लंदन में सॉलिसिटर (वकील) के रूप में भी ट्रेनिंग ली और अपने करियर की शुरुआत में एयर होस्टेस के तौर पर काम किया.

उनके प्रोफेशनल सफर में टेलीविजन, फैशन, इवेंट्स और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्र शामिल रहे हैं. उन्होंने लंदन में 'टीवी एशिया' के लिए प्रेजेंटर के रूप में काम किया, जहां उन्होंने टोनी ब्लेयर, इमरान खान और रवि शंकर जैसी हस्तियों का इंटरव्यू लिया. भारत लौटने के बाद, उन्होंने अपना रिसॉर्ट-वियर लेबल 'फर्स्ट रिसॉर्ट' (First Resort) लॉन्च किया और बाद में 'आरबीसी इवेंट्स' (RBC Events) की शुरुआत की. उन्होंने 2020 में 'द एक्सीडेंटल शेफ' (The Accidental Chef) के साथ फूड बिजनेस में भी कदम रखा.

अमिताभ बच्चन और रमोला बच्चन की दोस्ती

अमिताभ बच्चन के साथ रमोला का जुड़ाव 1960 के दशक का है, जो उनके बॉलीवुड सुपरस्टार बनने से बहुत पहले की बात है. उस समय, अमिताभ कोलकाता की एक शिपिंग कंपनी में काम करते थे और वे दोनों एक ही सोशल सर्कल का हिस्सा थे.

2002 में 'रेडिफ' (Rediff) को दिए एक इंटरव्यू में, रमोला ने बताया कि कैसे अजिताभ से मिलने से पहले ही उनकी अमिताभ से दोस्ती हो गई थी. उन्होंने यह भी बताया कि अमिताभ ने ही उन्हें अपने छोटे भाई से मिलवाया था. उन्होंने कहा, 'अमिताभ के साथ मेरी दोस्ती तब की है, जब न तो उनकी शादी हुई थी और न ही मेरी, और यह अजिताभ से मिलने से भी पहले की बात है. फिल्मों में आने से पहले, अमिताभ कोलकाता में काम करते थे. हम एक ही सोशल सर्कल में थे और बहुत अच्छे दोस्त थे. उन्हीं के जरिए मेरी मुलाकात अजिताभ से हुई थी.'

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रमोला और अजीतभ की शादी 1973 में हुई थी, उसी साल जब अमिताभ ने जया बच्चन से शादी की थी. हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक से रिश्तेदार होने के बावजूद, रमोला काफी हद तक लाइमलाइट से दूर रहीं और अलग-अलग क्षेत्रों में अपना करियर बनाया.

अब उनका नाम फिर से सुर्खियों में है, जिसकी वजह बच्चन परिवार की सबसे जानी-मानी प्रॉपर्टी में से एक, 'जलसा' (Jalsa) को लेकर चल रहा विवाद है.

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