फैक्ट चेक: खाना खाकर बिल न चुकाने पर RSS कार्यकर्ताओं से हुई होटल स्टाफ की झड़प? नहीं, हकीकत कुछ और है

किसी रेस्टोरेंट के अंदर तोड़फोड़ और मारपीट करते कुछ लोगों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसे शेयर करने वाले कुछ लोगों का कहना है कि ये घटना पश्चिम बंगाल की है. साथ ही दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यकर्ता एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, लेकिन जब बात पैसे देने की आई तो उन्होंने काफी बवाल मचाया और तोड़फोड़ की.

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फेसबुक पर एक व्यक्ति ने लिखा, “पश्चिम बंगाल के ड्यूर्विंग होटल में RSS की गुंडागर्दी, दुकानदार के बिल मांगने पर हुआ विवाद. पश्चिम बंगाल स्थित ड्यूर्विंग होटल में खाने के बिल को लेकर विवाद का एक मामला सामने आया है, आरोप है कि कुछ लोगों ने होटल में पेट भरकर खाना खाया और बिना पैसे दिए वहां से जाने लगे, जिसे लेकर होटल संचालक और उनके बीच नोकझोंक हुई.”

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो बांग्लादेश का है, जहां एक कॉलेज के छात्रों और होटल स्टाफ के बीच कहासुनी के बाद जमकर बवाल हो गया था.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट ‘द डेली इत्तेफाक’ के यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो मिला. यहां इसे 13 नवंबर, 2026 को अपलोड किया गया था. इसके मुताबिक, खाने में देरी होने के कारण कुछ छात्रों ने "डरबिन बांग्ला रेस्टोरेंट" में तोड़फोड़ की थी.

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ये रेस्टोरेंट बांग्लादेश में ढाका के मोहाखाली इलाके में स्थित है. गूगल मैप्स पर मौजूद होटल की तस्वीरें वायरल वीडियो से बिल्कुल मिलती हैं. इससे साफ होता है कि वायरल वीडियो बांग्लादेश का है.

बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट ‘Prothomalo’ और ‘डेली स्टार’ की 13 नवंबर, 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, मोहाखाली के तितुमीर कॉलेज के छात्रों ने होटल में हंगामा किया था. एक लड़का बिना अपने नंबर के ही एक खाली टेबल पर बैठ गया था, जबकि वहां पहले से एक परिवार का नंबर लगा हुआ था. जब स्टाफ ने उसे समझाने की कोशिश की और दूसरी जगह बिठाना चाहा, तो वो भड़क गया और गुस्से में वहां से निकल गया.

रिपोर्ट के मुताबिक कुछ देर बाद वो अपने कुछ दोस्तों के साथ वापस लौटा और होटल के अंदर जमकर तोड़फोड़ की. घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी.

साफ है कि ये वीडियो बांग्लादेश का है और इसके साथ किए जा रहे दावे एकदम बेबुनियाद हैं.

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