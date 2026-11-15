छठ का प्रसाद जूठा करने पर मां को आया गुस्सा, 4 साल की बेटी को पीट-पीटकर मार डाला

बिहार के समस्तीपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां छठ पूजा का प्रसाद जूठा कर देने से नाराज एक मां ने अपनी ही चार साल की बेटी की बेरहमी से पिटाई कर दी. मारपीट में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. परिजन उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी मां रीना कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है.

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दरअसल, यह घटना पूसा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर बिरौली गांव के वार्ड नंबर 12 की है. यहां रहने वाले राजू पासवान की पत्नी रीना कुमारी छठ पूजा के लिए पकवान और प्रसाद तैयार कर रही थी. इसी दौरान उनकी चार वर्षीय बेटी सुहानी कुमारी प्रसाद खाने की जिद करने लगी. मां ने उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन बच्ची ने प्रसाद उठाकर जूठा कर दिया.

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इसी बात से रीना कुमारी नाराज हो गई और उसने अपनी बेटी की जमकर पिटाई कर दी. मारपीट में सुहानी गंभीर रूप से घायल हो गई. इसके बाद मां आनन-फानन में बच्ची को लेकर एक निजी अस्पताल पहुंची और उसे भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

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घरवाले घाट बनाने गए थे, पीछे हुई दर्दनाक घटना

मृत बच्ची के पिता राजू पासवान के मुताबिक, परिवार के अन्य सदस्य छठ पूजा के लिए घाट बनाने गए हुए थे. इसी दौरान घर में यह घटना हो गई. परिवार में तीन बच्चे हैं. इनमें सात साल की शिवानी कुमारी, चार साल की सुहानी कुमारी और डेढ़ साल का बेटा राजा कुमार शामिल हैं. सुहानी की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है.

घटना की जानकारी गांव के लोगों ने पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पूसा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी मां रीना कुमारी को गिरफ्तार कर लिया.पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, समस्तीपुर भेज दिया.

पिता बोला- पत्नी को दिलाऊंगा कठोर सजा

बेटी की मौत के बाद पिता राजू पासवान ने अपनी पत्नी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि वह अपनी पत्नी को कठोर से कठोर सजा दिलाने का प्रयास करेंगे. इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है.

पूसा थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि मोहम्मदपुर बिरौली गांव में एक बच्ची की मौत हुई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया है. आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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