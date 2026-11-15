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नूंह में गो-तस्करों और पुलिस के बीच एनकाउंटर, जवाबी फायरिंग में दो तस्करों की मौत

नूंह के फिरोजपुर झिरका में पुलिस और कथित गो-तस्करों के बीच मुठभेड़ में दो संदिग्ध तस्करों की मौत हो गई, जबकि एक आरोपी और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. पुलिस ने 7 गोवंश को मुक्त कराया और मौके से हथियार व कारतूस बरामद किए. मामले की मजिस्ट्रेट जांच शुरू कर दी गई है.

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नूंह में पुलिस और कथित गो-तस्करों के बीच मुठभेड़, दो संदिग्ध तस्करों की मौत. (Photo-ITG)
नूंह में पुलिस और कथित गो-तस्करों के बीच मुठभेड़, दो संदिग्ध तस्करों की मौत. (Photo-ITG)

हरियाणा के मेवात जिले के नूंह में फिरोजपुर झिरका इलाके में रविवार को पुलिस और कथित गो-तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई. इस दौरान दो संदिग्ध तस्करों की मौत हो गई, जबकि एक आरोपी और एक पुलिसकर्मी घायल हैं.

फिरोजपुर झिरका की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टीम को गो-तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी. इसके बाद सदर थाना क्षेत्र के गांव बीमा के पास नाकाबंदी की गई. पुलिस ने एक पिकअप वाहन को रोकने का इशारा किया, लेकिन उसमें सवार संदिग्ध तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों ओर से गोलियां चलीं.

गोलीबारी में तीन संदिग्ध तस्करों को गोली लगी. तीनों को नल्हड़ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दौसा निवासी गब्बर उर्फ हड़िया और हरियाणा के बीमा गांव के फौनंदा निवासी साबिर की मौत हो गई. तीसरा आरोपी डीग जिले के घाटमी गांव निवासी ताहिर गंभीर रूप से घायल है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. वहीं, मुठभेड़ में पुलिस कांस्टेबल हितेश के हाथ में भी गोली लगी है.

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पिकअप बरामद किया

पुलिस ने मौके से एक पिकअप वाहन बरामद किया, जिसमें ठूंस-ठूंसकर 7 गोवंश भरे हुए थे. सभी गोवंश को मुक्त कराया गया. घटनास्थल से .315 बोर के 3 देसी कट्टे, 3 जिंदा कारतूस और कारतूसों के 5 खोखे भी बरामद किए गए हैं.

अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. नूंह पुलिस के प्रवक्ता के मुताबिक, मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाकर उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है. पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच शुरू कर दी गई है.गौरतलब है कि नूंह क्षेत्र में पिछले एक महीने के भीतर पुलिस और गो-तस्करों के बीच यह दूसरा बड़ा एनकाउंटर है.

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