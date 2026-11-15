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Google Maps पर ढूंढते थे शराब की दुकानें, रात में शटर काटकर करते थे चोरी, पुलिस मुठभेड़ के बाद 3 गिरफ्तार

बिजनौर पुलिस ने गूगल मैप से शराब की दुकानों की लोकेशन खोजकर चोरी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है. आरोपी गाजियाबाद से कार लेकर निकलते और रात में शटर काटकर वारदात करते थे. मुठभेड़ में गैंग सरगना आश मोहम्मद के पैर में गोली लगी. पुलिस ने 30 हजार रुपये, दो तमंचे, उपकरण और कार बरामद की है.

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यूपी से MP तक फैला था गिरोह(Photo: Screengrab)
यूपी से MP तक फैला था गिरोह(Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शराब की दुकानों को निशाना बनाने वाले एक शातिर चोर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. गिरोह के सदस्य गाजियाबाद से कार में सवार होकर अलग-अलग जिलों में निकलते थे. इसके बाद गूगल मैप की मदद से शराब की दुकानों की लोकेशन तलाशते और रात के अंधेरे में सुनसान जगहों पर स्थित दुकानों के शटर काटकर चोरी कर फरार हो जाते थे. देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. इस दौरान गैंग के सरगना के पैर में गोली लगी.

पकड़े गए तीनों आरोपी गाजियाबाद के रहने वाले हैं. इनकी पहचान आश मोहम्मद उर्फ आशु, कार्तिक शर्मा और अतुल त्यागी के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, गिरोह के मुखिया आश मोहम्मद को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है. तीनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर समेत कई जिलों और मध्य प्रदेश में चोरी सहित अन्य आपराधिक मामलों के दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं.

यह भी पढ़ें: जिस थाने में तैनात थे पुलिसकर्मी, उसी में दर्ज हुई FIR: बिजनौर में दारोगा समेत 4 सस्पेंड

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पुलिस के मुताबिक, बीती 2 नवंबर की रात हल्दौर थाना क्षेत्र के बालकिशनपुर चौराहे पर शराब की दो दुकानों को बदमाशों ने निशाना बनाया था. आरोपी शटर काटकर अंदर घुसे और चोरी करने के बाद फरार हो गए. पूरी वारदात चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि घटना में इस्तेमाल कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी.

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गूगल मैप से तलाशते थे दुकानें, शटर काटकर उड़ाते थे कैश

इससे पहले 1 नवंबर को नजीबाबाद थाना क्षेत्र के गांव गुनियापुर में भी शराब की दुकान का शटर काटकर चोरी की गई थी. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था. लगातार हुई वारदातों के बाद पुलिस ने कैमरों की फुटेज और सर्विलांस की मदद से आरोपियों की तलाश तेज कर दी थी.

एसपी सिटी डॉ. कृष्ण गोपाल सिंह के मुताबिक, देर रात मुखबिर से सूचना मिली कि शराब की दुकानों में चोरी करने वाले आरोपी दोबारा वारदात करने की फिराक में इलाके में घूम रहे हैं. इसके बाद पुलिस टीम ने कुंडा गांव की नहर की तरफ से आ रही सफेद रंग की स्विफ्ट कार को रोकने का प्रयास किया.

खुद को पुलिस से घिरा देखकर कार सवार बदमाशों ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें गैंग के सरगना आश मोहम्मद उर्फ आशु के पैर में गोली लग गई. इसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

दो दर्जन से ज्यादा मुकदमे, मध्य प्रदेश तक फैला था नेटवर्क

पूछताछ में आरोपियों ने बिजनौर में शराब की दुकानों में चोरी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया. उन्होंने बताया कि वे गाजियाबाद से कार लेकर निकलते थे और गूगल मैप के जरिए दुकानों की लोकेशन खोजते थे. इसके बाद सुनसान इलाकों में पहुंचकर रात के समय शटर काटते और नकदी लेकर फरार हो जाते थे.

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पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो तमंचे, चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, पेचकस और शटर काटने वाला बोल्ट कटर बरामद किया है. इसके अलावा सफेद रंग की स्विफ्ट कार और दुकानों से चोरी किए गए 30 हजार रुपये भी मिले हैं. कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी, जिसका इस्तेमाल पुलिस से बचने के लिए किया जाता था.

पुलिस के अनुसार, यह गिरोह केवल बिजनौर तक सीमित नहीं था. आरोपी मध्य प्रदेश के शिवपुरी के अलावा मेरठ, आगरा, बुलंदशहर और गाजियाबाद समेत कई जिलों में इसी तरीके से शराब की दुकानों में चोरी कर चुके हैं. इनके खिलाफ दो दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज होने की जानकारी मिली है. फिलहाल घायल आरोपी का उपचार कराया जा रहा है. पुलिस तीनों के आपराधिक इतिहास और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है.

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