बंगाल: पुलिसकर्मी को गोली मारकर फरार था हिस्ट्रीशीटर, अब एनकाउंटर में मौत

पश्चिम बंगाल में एक पुलिस ऑफिसर को गोली मारकर फरार चल रहे रतन शेख को पुलिस ने रविवार को बोलपुर में एक एनकाउंटर में मार गिराया.

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पुलिस सूत्रों के मुताबिक, रतन शेख एक हिस्ट्रीशीटर था. वह नानूर, बोलपुर और शांतिनिकेतन पुलिस स्टेशनों में दर्ज 12 से ज्यादा मामलों में वांटेड था, जिनमें चोरी, डकैती और नारकोटिक्स तस्करी से जुड़े केस शामिल हैं.

वह नानूर पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले संतरा गांव का रहने वाला था और गिरफ्तारी से बचने के लिए कथित तौर पर लगातार अपने ठिकाने बदलता रहता था.

बता दें, गोलीबारी की यह घटना शुक्रवार शाम को तब हुई, जब पुलिस को शांतिनिकेतन के एक मार्केट के पास शेख की मौजूदगी की सूचना मिली थी.

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शांतिनिकेतन पुलिस आउटपोस्ट के तीन सादे कपड़ों में तैनात पुलिसकर्मी उसे पकड़ने के लिए मोटरसाइकिल से स्पॉट पर पहुंचे. जैसे ही वे करीब पहुंचे, शेख ने कथित तौर पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कांस्टेबल बिश्वजीत दास के पैर में गोली लग गई. इसके बाद मची अफरातफरी का फायदा उठाकर वह मौके से फरार हो गया.

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उसके फरार होने के बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया और रविवार को शांतिनिकेतन में हुए पुलिस एनकाउंटर में वह मारा गया.

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