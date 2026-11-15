'मर्डर नहीं, अंकिता भंडारी ने किया था सुसाइड', आरोपी पुलकित आर्य के पिता का दावा

अंकिता भंडारी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य ने रविवार को दावा किया कि उनके बेटे को 'राजनीतिक दबाव' के चलते गलत तरीके से फंसाया गया है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अंकिता ने अपने माता-पिता और बॉयफ्रेंड के उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या की थी. विनोद आर्य ने मामले की पूरी जांच सीबीआई से कराने की मांग की.

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प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद आर्य अपने बेटे के वकील अनुज पुंडीर के साथ पहुंचे. उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल से अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए उन्हें मीडिया के सामने आने के लिए मजबूर होना पड़ा. इस दौरान उन्होंने पुलिस जांच पर भी सवाल उठाए.

विनोद आर्य ने दावा किया कि अंकिता की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि वह अपने माता-पिता और बॉयफ्रेंड की ओर से उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या के लिए मजबूर हुई थी. उन्होंने दावा किया कि उनके पास अंकिता और उसके एक पुरुष मित्र के बीच हुई चैट के 4 हजार से ज्यादा पन्ने हैं. उनके मुताबिक, इन चैट में अंकिता ने अपनी मां समेत माता-पिता पर गंभीर दुर्व्यवहार और मारपीट का आरोप लगाया था.

माता- पिता शादी के खिलाफ थे

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विनोद आर्य ने दावा किया कि अंकिता के माता-पिता उसके दोस्त पुष्प से शादी के खिलाफ थे. विनोद आर्य के मुताबिक, एक चैट में अंकिता ने अपने माता-पिता को नहर का वीडियो भेजकर पूछा था कि क्या वे अब उसे उसमें कूदकर आत्महत्या करने के लिए कह रहे हैं.

विनोद आर्य ने यह भी आरोप लगाया कि अंकिता अपने दोस्त से भी परेशान थी. उनके मुताबिक, वह दोस्त अंकिता पर फिजिकल रिलेशन बनाने का दबाव डाल रहा था और उसने चैट में उसके माता-पिता की हत्या कर शव कहीं फेंकने की धमकी भी दी थी. उन्होंने दावा किया कि इन चैट में कहीं भी पुलकित आर्य का नाम नहीं है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इतना महत्वपूर्ण सबूत मौजूद है तो इसकी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं की जा रही है.

उन्होंने मामले में किसी भी 'VIP' के रिजॉर्ट में आने से इनकार किया और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग दोहराई. उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस बयान पर भी नाराजगी जताई, जो उनके मुताबिक मामले के अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन होने के दौरान दिया गया है.

विनोद आर्य ने कहा कि अंकिता भंडारी की घटना के बाद उनके रिजॉर्ट को बुलडोजर से गिरा दिया गया और दो अलग-अलग मौकों पर उसमें आग भी लगा दी गई. उन्होंने इससे करीब 50 करोड़ रुपये के आर्थिक नुकसान का दावा किया. उन्होंने कहा कि इन घटनाओं को लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई. उन्होंने इसके पीछे राजनीतिक दबाव का आरोप लगाया.

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उन्होंने पुलिस की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस ने अंकिता का सिम कार्ड बरामद कर उसकी जांच की, लेकिन अब तक पुलकित आर्य का मोबाइल फोन या सिम कार्ड बरामद नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए इन सभी तथ्यों को सामने लाना जरूरी है.

वकील ने भी घटनाओं के क्रम को बताया संदिग्ध

पुलकित आर्य के वकील अनुज पुंडीर ने भी मामले की घटनाओं के क्रम को संदिग्ध बताया. उन्होंने कहा कि पुलिस ने पुलकित का बयान दर्ज करने के दो दिन बाद उसे जेल भेज दिया था. इसके दो दिन बाद नहर से अंकिता का शव बरामद होने की बात सामने आई. वकील ने आरोप लगाया कि शव को पुलिस की गाड़ी में ले जाया गया और बाद में नहर में रखकर उसकी बरामदगी की कहानी बनाई गई. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि शव एक पीपीई किट के अंदर मिला था. वकील के मुताबिक, ये सभी बातें पूरे घटनाक्रम पर सवाल खड़े करती हैं.

दबाव में लिए गए कदम

अनुज पुंडीर ने आरोप लगाया कि मामले में उठाए गए कदम निष्पक्ष जांच के बजाय दबाव में लिए गए, जिसका असर न्यायिक प्रक्रिया पर भी पड़ा. उन्होंने कहा कि मामले में कई तथ्य और सवाल अब भी अनसुलझे हैं. उन्होंने जांच एजेंसी को बदलने और पूरे मामले की नए सिरे से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की.

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अंकिता भंडारी 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट थीं और ऋषिकेश के पास वंतारा रिजॉर्ट में काम करती थीं. आरोप के मुताबिक, 18 सितंबर 2022 को रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर उनकी हत्या की थी. इस मामले में तीनों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.इस साल फरवरी में सीबीआई ने मामले में एक 'VIP' की कथित भूमिका की जांच के लिए अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था. अंकिता के माता-पिता की मांग के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. एक अभिनेत्री, जिसने खुद को एक विधायक की पत्नी बताया था, ने ऐसे ऑडियो और वीडियो क्लिप प्रसारित किए थे, जिनमें हत्या में एक 'VIP' की कथित संलिप्तता का संकेत दिया गया था.

विनोद आर्य ने कहा कि उनके परिवार के खिलाफ लगातार आरोप लगाए गए, लेकिन उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि उनके परिवार को भी अपनी बात रखने और अपनी शिकायतें सामने रखने का अधिकार है. उन्होंने अंकिता को कथित तौर पर परेशान करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

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