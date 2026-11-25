उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है. इस बीच समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को पांच सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. सपा की इस सूची को लेकर अब AIMIM ने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर निशाना साधा है.

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AIMIM ने सवाल उठाया है कि पिछले पांच साल में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों को कितनी बार विधानसभा में उठाया? पार्टी का आरोप है कि मुसलमानों पर कथित अत्याचार, फर्जी एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई के दौरान सपा विधायक खामोश रहे. पार्टी ने आरोप लगाया कि मस्जिदों पर कार्रवाई और मुस्लिम समुदाय के साथ कथित ज्यादती के मामलों में सपा विधायक सड़क से लेकर सदन तक चुप रहे लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ऐसे विधायकों को दोबारा मौका दे रही है.

AIMIM ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा, 'नाकारा और गूंगे विधायकों को दोबारा टिकट देकर मुस्लिम मतदाताओं को सपा गुमराह कर रही है'. पार्टी ने सवाल किया कि क्या मुसलमान मतदाता सिर्फ तनख्वाह और सरकारी सुविधाएं लेने के लिए सपा को वोट दें? AIMIM ने कहा कि जनता सब देख रही है और ऐसे उम्मीदवारों को नहीं जिताएगी.

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अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना

पार्टी ने अखिलेश यादव पर भी हमला बोला है. AIMIM का आरोप है कि अखिलेश यादव को AIMIM और चंद्रशेखर के सामाजिक परिवर्तन मोर्चे से डर है इसलिए उन्होंने नए चेहरों की बजाय पुराने विधायकों पर भरोसा जताया है. पार्टी ने सवाल किया है कि जब मुसलमानों के साथ कथित ज्यादती हो रही थी तब सपा के विधायक क्यों चुप बैठे थे.

AIMIM ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा ने मुसलमानों की आवाज नहीं उठाने वाले विधायकों को फिर से मौका देकर मुसलमान मतदाताओं को गुमराह कर रही है.

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