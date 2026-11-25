खान परिवार के मुखिया और बॉलीवुड के दिग्गज स्क्रीनराइटर सलीम खान 91 साल के हो गए हैं. सलीम खान ने 24 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. सलीम खान के बर्थडे पर खान परिवार में खास अंदाज में जश्न मनाया गया. वहीं, सलमान खान की करीबी दोस्त यूलिया वंतूर ने सलीम खान को अलग अंदाज में बर्थडे विश किया है.

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सलीम खान के लिए यूलिया की पोस्ट

यूलिया वंतूर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सलीम खान संग एक खास तस्वीर शेयर करके उन्हें जन्मदिन की बधाई दी. सलीम खान ब्लैक शर्ट पहने सोफे पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि यूलिया उनके साथ बैठी नजर आईं. दोनों ने कैमरे में देखकर पोज भी दिया. तस्वीर देखकर कहा जा सकता है कि यूलिया वंतूर, सलीम खान संग कितना गहरा बॉन्ड शेयर करती हैं.

सलीम खान संग तस्वीर शेयर करते हुए यूलिया ने प्यारा कैप्शन भी लिखा- मेरे दिल का ठिकाना. बेहद खूबसूरत और समझदार इंसान को जन्मदिन की शुभकामनाएं, जिन्होंने मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं अपनापन महसूस कर सकूं. मुझे एहसास कराया कि मैं अपने घर में हूं. आपके लिए मेरे मन में बहुत आभार और ढेर सारा प्यार है. भगवान करे आप हमेशा सुरक्षित, मजबूत और खुश रहें.

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खान परिवार के करीब हैं यूलिया

सलीम खान के लिए यूलिया वंतूर की खास पोस्ट फैंस का दिल जीत रही है. यूलिया की पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स भी सलीम खान को जन्मदिन की ढेरों बधाई दे रहे हैं.

बता दें कि यूलिया वंतूर दोस्त सलमान खान की फैमिली के काफी क्लोज हैं. यूलिया अक्सर सलमान के परिवार संग नजर आती हैं. वो सलमान के परिवार की हर गैदरिंग का हिस्सा होती हैं. पूरे खान परिवार संग यूलिया का खास बॉन्ड दिखता है. यूलिया वंतूर की बात करें तो वो एक एक्ट्रेस और सिंगर हैं.



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