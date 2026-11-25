बॉलीवुड के गानों और हिंदी फिल्मों का क्रेज सिर्फ भारत तक नहीं है. दुनिया के अलग-अलग देशों में भी बॉलीवुड के गाने लोगों को खूब पसंद किए जाते हैं. इसका एक प्यारा उदाहरण जॉर्जिया की नन्ही फैन ईवा एना मारिया हैं, जो एक बार फिर अपने क्यूट डांस और एक्सप्रेशंस की वजह से सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही हैं.

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ईवा इससे पहले शाहरुख खान और काजोल की फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' के मशहूर गाने 'मेहंदी लगा के रखना' पर डांस करके वायरल हुई थीं. उनके डांस और मासूम अंदाज को लोगों ने खूब पसंद किया था. भारत से उन्हें ढेर सारा प्यार मिला. अब ईवा एक बार फिर बॉलीवुड के एक और लोकप्रिय गाने पर थिरकती नजर आई हैं.

'बोले चूड़ियां' पर ईवा का क्यूट अंदाज

इस बार ईवा ने 'बोले चूड़ियां' गाने पर डांस किया है. वीडियो में वह गाने की धुन पर अपने प्यारे अंदाज में डांस करती नजर आ रही हैं. उनके एक्सप्रेशंस और डांस मूव्स दिल जीतने वाला है. सबसे खास बात ये है जगाने के साथ-साथ इसे गाने की भी कोशिश करती दिखाई देती हैं.

ईवा के चेहरे की मासूमियत और बॉलीवुड गानों के प्रति उनका उत्साह वीडियो को और खास बना देता है. वह हिंदी के हर शब्द का मतलब शायद न समझती हों, लेकिन गाने की धुन और अंदाज को उन्होंने जिस तरह अपनाया है, वह देखने लायक है.

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पहले भी 'मेहंदी लगा के रखना' पर हुई थीं वायरल

ईवा एना मारिया इससे पहले 'मेहंदी लगा के रखना' पर डांस करते हुए चर्चा में आई थीं. बॉलीवुड के इस आइकॉनिक गाने पर उनके डांस ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचा था.

उनके वीडियो में सबसे खास बात उनका बॉलीवुड के प्रति प्यार नजर आता है. वह गाने के बोल समझने की कोशिश करने के साथ-साथ उनके स्टेप्स और एक्सप्रेशंस को भी कॉपी करती हैं.

हिंदी नहीं आती, फिर भी बॉलीवुड से प्यार

ईवा की कहानी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि वह जॉर्जिया से हैं और हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है. इसके बावजूद बॉलीवुड के गानों को लेकर उनके डांस और सिंगल की कोशिश लोगों को दिल जीत रही है.

'बोले चूड़ियां' पर उनका नया वीडियो भी यही दिखाता है कि संगीत किसी भाषा या सरहद का मोहताज नहीं होता. हिंदी के शब्द भले ही उनके लिए आसान न हों, लेकिन बॉलीवुड की धुन उन्हें खूब पसंद आती है.

सोशल मीडिया पर ईवा के इस अंदाज को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. उनके क्यूट एक्सप्रेशंस और डांस को देखकर कई लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं. बॉलीवुड के गानों पर एक विदेशी बच्ची का इस तरह थिरकना इंटरनेट यूजर्स के लिए भी काफी प्यारा पल बन गया है.

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ईवा का यह वीडियो एक बार फिर दिखाता है कि बॉलीवुड का म्यूजिक दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लोगों को किस तरह जोड़ रहा है. भाषा अलग हो सकती है, लेकिन गाने की धुन और डांस का जादू हर किसी को अपना बना सकता है.

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