कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर मंगलवार को उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थस्थलों पर आस्था का विशाल जनसैलाब उमड़ा. प्रयागराज से काशी और अयोध्या से नैमिषारण्य तक करीब 30 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान किया, सुबह से ही गंगा और सरयू के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी. हर-हर गंगे और जय श्रीराम के जयकारों से तीर्थस्थल गूंज उठे, श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद मंदिरों में दर्शन-पूजन किया और दान-पुण्य कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की.

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योगी सरकार की ओर से तीर्थस्थलों के विकास और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के बीच प्रमुख धार्मिक केंद्रों पर उमड़ी यह भीड़ धार्मिक परंपराओं के प्रति लोगों की गहरी आस्था को दर्शाती है.

प्रयागराज में 10 लाख, काशी में आठ लाख श्रद्धालुओं ने किया स्नान

कार्तिक पूर्णिमा पर तीर्थराज प्रयागराज में सबसे अधिक करीब 10 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई. सुबह से ही संगम और आसपास के घाटों पर स्नान का सिलसिला शुरू हो गया था. श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद पूजा-अर्चना और दान-पुण्य किया. वहीं, धर्मनगरी काशी में करीब आठ लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में पवित्र स्नान किया. घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही.

लोगों ने गंगा स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और मंदिरों में दर्शन-पूजन किया। देव दीपावली की धार्मिक परंपराओं से जुड़ी काशी में पूरे दिन उत्सव जैसा माहौल बना रहा.

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रामनगरी अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा पर करीब पांच लाख श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में स्नान किया. सुबह से ही सरयू के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था. स्नान के बाद लोगों ने राम मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में दर्शन-पूजन किया. जय श्रीराम के जयकारों से पूरी रामनगरी भक्तिमय नजर आई.

हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में भी कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली. यहां करीब तीन लाख लोगों ने गंगा में पवित्र स्नान किया, रायबरेली के डलमऊ में करीब दो लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर पूजा-अर्चना की और दान-पुण्य किया.

इसी तरह सीतापुर के पौराणिक तीर्थ नैमिषारण्य में करीब दो लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया. यहां श्रद्धालुओं ने धार्मिक अनुष्ठान और पूजा-पाठ में हिस्सा लिया.

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