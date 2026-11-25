भारत में जब भी हम सड़क पर निकलते हैं, तो गाड़ियां बाईं तरफ चलती दिखाई देती हैं. लेकिन अगर आप अमेरिका या यूरोप के कई देशों में जाएंगे, तो वहां गाड़ियां सड़क के दाईं तरफ चलती हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कुछ देशों में गाड़ियां बाईं तरफ और कुछ देशों में दाईं तरफ क्यों चलाई जाती हैं? क्या इसके पीछे कोई खास नियम है या फिर इसकी शुरुआत किसी पुरानी परंपरा से हुई थी? दरअसल, इसके पीछे सैकड़ों साल पुराना इतिहास छिपा है. आज भले ही गाड़ियां पेट्रोल, डीजल और बिजली से चलती हों, लेकिन पहले लोग घोड़ों और बैलगाड़ियों से सफर करते थे. उस समय भी अलग-अलग इलाकों में सड़क पर चलने के अपने तरीके थे. धीरे-धीरे यही तरीके नियम बन गए और आज भी कई देश इन्हें अपनाते हैं.

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पहले घोड़ों पर बैठकर सफर करते थे लोग

आज से सैकड़ों साल पहले जब कार और बस जैसी गाड़ियां नहीं थीं, तब लोग घोड़ों पर बैठकर या घोड़ागाड़ी से सफर करते थे. उस समय यूरोप के कई हिस्सों में लोग सड़क की बाईं तरफ चलना पसंद करते थे. इसके पीछे एक वजह सुरक्षा भी मानी जाती है. पुराने समय में ज्यादातर लोग दाएं हाथ से काम करते थे. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति घोड़े पर बैठकर बाईं तरफ चलता था और सामने से कोई दुश्मन आ जाता था, तो वह अपने दाएं हाथ से आसानी से तलवार निकालकर मुकाबला कर सकता था. हालांकि, इतिहासकार इस बात को एक संभावित वजह मानते हैं. इसके पूरी तरह सही होने के पक्के सबूत नहीं हैं.

ब्रिटेन में बाईं तरफ चलने का नियम कैसे बना?

धीरे-धीरे ब्रिटेन में सड़क की बाईं तरफ चलने का चलन बढ़ने लगा. साल 1773 और फिर 1835 में सरकार ने इससे जुड़े नियम बनाए. इसके बाद ब्रिटेन में बाईं तरफ चलना कानूनी नियम बन गया. जब ब्रिटेन ने दूसरे देशों पर अपना शासन फैलाया, तो वहां भी सड़क पर चलने का यही तरीका पहुंच गया. ब्रिटेन के शासन वाले कई देशों ने भी इसी नियम को अपना लिया. यही वजह है कि आज भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में गाड़ियां सड़क की बाईं तरफ चलती हैं.

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फ्रांस और अमेरिका में दाईं तरफ गाड़ियां क्यों चलती हैं?

जहां ब्रिटेन में बाईं तरफ चलने का नियम लोकप्रिय हुआ, वहीं फ्रांस में सड़क की दाईं तरफ चलने का चलन बढ़ा. 18वीं सदी में फ्रांस में दाईं तरफ चलने की परंपरा मजबूत हुई. बाद में फ्रांस के प्रभाव वाले कई देशों ने भी इसी तरीके को अपना लिया. अमेरिका में भी दाईं तरफ चलने की शुरुआत पुराने समय की घोड़ागाड़ियों से जुड़ी मानी जाती है. उस दौर में बड़ी-बड़ी गाड़ियों को कई घोड़े मिलकर खींचते थे. गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति अक्सर बाईं ओर के घोड़े पर बैठता था, ताकि वह अपने दाएं हाथ से घोड़ों को आसानी से संभाल सके. इस वजह से गाड़ी चलाने वाले को सड़क के बीच की तरफ देखना आसान होता था. धीरे-धीरे अमेरिका में दाईं तरफ चलने का चलन बढ़ गया.

कार बनाने वाली कंपनी ने भी बदला सड़क पर चलने का तरीका

अमेरिका में दाईं तरफ गाड़ियां चलाने के चलन को बढ़ाने में मशहूर कार कंपनी फोर्ड की भी अहम भूमिका रही. कार निर्माता हेनरी फोर्ड ने अपनी लोकप्रिय मॉडल टी (Model T) कार में ड्राइवर की सीट बाईं तरफ रखी थी. इस डिजाइन में ड्राइवर के लिए सड़क की दाईं तरफ गाड़ी चलाना ज्यादा सुविधाजनक था. धीरे-धीरे दूसरी कारों में भी इसी तरह का डिजाइन अपनाया जाने लगा. इससे अमेरिका में दाईं तरफ गाड़ी चलाने का नियम और मजबूत हो गया.

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कुछ देशों ने बाद में अपना नियम क्यों बदल दिया?

दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं, जिन्होंने पहले सड़क की बाईं तरफ चलने का नियम अपनाया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर दाईं तरफ कर दिया. इसका एक बड़ा कारण पड़ोसी देशों के साथ सड़क संपर्क आसान बनाना था. उदाहरण के लिए, कनाडा ने 1920 के दशक में बाईं तरफ चलने का नियम छोड़कर दाईं तरफ गाड़ियां चलाना शुरू कर दिया. इसकी एक वजह अमेरिका के साथ सड़क यातायात को आसान बनाना था. इसी तरह स्वीडन ने भी साल 1967 में सड़क की बाईं तरफ से दाईं तरफ गाड़ी चलाने का नियम बदल दिया. इसके लिए सरकार ने पहले से तैयारी की और लोगों को नए नियम के बारे में जानकारी दी.

भारत में गाड़ियां बाईं तरफ क्यों चलती हैं?

भारत में बाईं तरफ गाड़ी चलाने की वजह ब्रिटिश शासन से जुड़ी है. अंग्रेजों ने भारत में लंबे समय तक शासन किया और अपने कई नियम-कानून यहां लागू किए. इनमें सड़क पर बाईं तरफ चलने का नियम भी शामिल था. आजादी के बाद भारत ने भी इसी व्यवस्था को जारी रखा. यही वजह है कि भारत में गाड़ियां सड़क की बाईं तरफ चलती हैं और ड्राइवर की सीट आमतौर पर गाड़ी के दाईं तरफ होती है.

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