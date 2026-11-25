बांग्लादेश में जारी अशांति के बीच 'ग्रामीण बैंक' को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. लक्ष्मीपुर जिले के रायपुर उपजिला स्थित ग्रामीण बैंक के दफ्तर के मेन गेट पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई.

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स्थानीय लोगों ने मौके से एक संदिग्ध हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. हमलावर की पहचान प्रतिबंधित छात्र संगठन 'बांग्लादेश छात्र लीग' के नेता के रूप में हुई है.

23 नवंबर 2026 की आधी रात के आसपास रायपुर-मीरगंज रोड स्थित ग्रामीण बैंक दफ्तर के गेट पर हमलावरों ने पेट्रोल डाला और आग लगा दी. घटना के समय स्थानीय निवासियों ने इमोन हुसैन नाम के युवक को दबोच लिया और पुलिस को सौंप दिया.

पकड़ा गया इमोन हुसैन लुधुआ गांव निवासी मोहम्मद खोका का बेटा है. वो प्रतिबंधित बांग्लादेश छात्र लीग की केरोआ यूनियन इकाई का महासचिव है. बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त उसके साथ दो और लोग भी मौजूद थे, जो अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब रहे.

दो हफ्ते में करीब 100 सरकारी दफ्तरों को बनाया गया निशाना

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बांग्लादेश भर में ग्रामीण बैंक की शाखाओं पर हमलों की बाढ़ सी आ गई है. रिपोर्टों के मुताबिक, 10 नवंबर से 23 नवंबर के बीच ग्रामीण बैंक की करीब 97 शाखाओं और दफ्तरों को निशाना बनाया गया है. इन हमलों में पेट्रोल बम फेंकने, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं शामिल हैं. कई जगहों पर हमलों के दौरान 'जॉय बांग्ला' के नारे भी लगाए गए.

आगजनी की इन घटनाओं में कई दफ्तरों के अहम दस्तावेज, फर्नीचर, कंप्यूटर और दूसरी मशीनें जलकर खाक हो गई हैं. कई जगहों पर बैंक कर्मचारियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई. इससे पहले 20 नवंबर की रात को भी जिले के एक विलेज हॉल और नागरपुर उपजिला के गोयहाटा स्थित ग्रामीण बैंक शाखा में आग लगा दी गई थी.

सियासी रंजिश की भेंट चढ़ रहा है बैंक, यूनुस ने की कार्रवाई की मांग

अगस्त 2024 में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था. मौजूदा राजनीतिक तनाव के बीच प्रतिबंधित अवामी लीग के समर्थकों पर यूनुस से जुड़े संस्थानों पर हमले करने के आरोप लग रहे हैं. माना जा रहा है कि ग्रामीण बैंक को उसके बैंकिंग कामकाज के बजाय यूनुस से जुड़े होने के कारण निशाना बनाया जा रहा है.

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इससे पहले शेख हसीना के गृह जिले गोपालगंज के काशियानी के अलावा नेत्रोकोना, तंगाइल, मदारीपुर और फरीदपुर में भी हमले हो चुके हैं. काशियानी में हमलावरों ने शाखा में घुसकर लूटपाट की और दशकों पुराने रिकॉर्ड जला दिए. यहां तक कि चटगांव स्थित यूनुस के पैतृक घर को भी आग के हवाले करने की कोशिश की गई.

मुहम्मद यूनुस ने बताया सोची-समझी साजिश

ग्रामीण बैंक के संस्थापक और अंतरिम सरकार के पूर्व मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस ने इन घटनाओं को सोची-समझी साजिश और लगातार किए जा रहे हमले बताया है. उन्होंने इन्हें रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है.

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बता दें कि ग्रामीण बैंक के करीब 90 प्रतिशत शेयर इसके कर्जदार सदस्यों (जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं) के पास हैं, जबकि बाकी हिस्सेदारी बांग्लादेश सरकार की है. यूनुस को 2011 में बैंक के प्रबंध निदेशक पद से हटा दिया गया था और बैंक में उनका कोई शेयर नहीं है.

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