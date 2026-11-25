Miss Universe 2026 Winner: दुनियाभर की सुंदरियों के बीच हुए कड़े मुकाबले के बाद मिस यूनिवर्स 2026 को अपना विजेता मिल गया है. 75वें मिस यूनिवर्स पेजेंट में प्यूर्टो रिको की जेनिफर बैरेटो ने बाजी मारते हुए विजेता का ताज अपने नाम कर लिया है. उन्हें पिछली मिस यूनिवर्स और मेक्सिको की फातिमा बॉश ने ताज पहनाया.

और पढ़ें

भारत की ओर से मिस यूनिवर्स 2026 प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली काजिया लिज मेजो इस बार ताज अपने नाम करने से चूक गईं. दुनियाभर की सुंदरियों के बीच उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया. हालांकि, फाइनल मुकाबले में प्यूर्टो रिको की जेनिफर बैरेटो ने बाजी मार ली और मिस यूनिवर्स 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया.

जेनिफर बैरेटो बनीं मिस यूनिवर्स 2026

मिस यूनिवर्स 2026 का आयोजन इस बार अपने 75वें संस्करण के साथ खास रहा. दुनियाभर के अलग-अलग देशों से आईं सुंदरियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया. हालांकि, फाइनल राउंड तक पहुंचने के बाद प्यूर्टो रिको की जेनिफर बैरेटो ने अपने जवाब और आत्मविश्वास से जजों का दिल जीत लिया.

डोमिनिकन रिपब्लिक की कंटेस्टेंट बनीं फर्स्ट रनर-अप

इस प्रतियोगिता में डोमिनिकन रिपब्लिक की मेलिसा नुनेज ने फर्स्ट रनर-अप का खिताब हासिल किया. वहीं, वेनेजुएला की क्लारा वेगास गोएट्ज सेकंड रनर-अप रहीं. टॉप 5 फाइनलिस्ट में फिलीपींस, न्यूजीलैंड, वेनेजुएला, डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको की सुंदरियां शामिल थीं.

Advertisement

लीडर्स को लेकर पूछा गया सवाल

मिस यूनिवर्स के फाइनल राउंड में टॉप 5 कंटेस्टेंट से एक ही सवाल पूछा गया. उनसे जानना चाहा गया कि इस समय दुनिया को अपने नेताओं से सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? इस सवाल के जवाब में जेनिफर बैरेटो ने कहा कि दुनिया को ऐसे नेताओं की जरूरत है, जिनमें सहानुभूति और दूसरों को समझने की क्षमता हो. उन्होंने कहा कि आज के समय में लोग अक्सर एक-दूसरे को जज करते हैं और सवाल उठाते हैं, लेकिन एक अच्छे नेता को अपने मूल्यों पर कायम रहना चाहिए.

टॉप 12 में जगह नहीं बना पाईं भारतीय सुंदरी

भारत का प्रतिनिधित्व कर रहीं काजिया लिज मेजो इस बार मिस यूनिवर्स का ताज जीतने से चूक गईं. उन्होंने प्रतियोगिता में टॉप 30 तक पहुंचकर भारत की उम्मीदों को बनाए रखा, लेकिन टॉप 12 में अपनी जगह नहीं बना सकीं. उन्होंने इसी साल अगस्त में 2026 मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज जीता था और ऐसा करने वाली केरल की पहली महिला बनी थीं.

---- समाप्त ----