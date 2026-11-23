

एआईएमआईएम के अमौर विधायक और बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरूल ईमान अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं. मुस्लिम समाज में शादी-विवाह के दौरान होने वाली रस्मों, दिखावे और सामाजिक कुरीतियों पर दिए गए उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उनके बयान की भाषा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

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एक जलसे को संबोधित करते हुए अख्तरूल ईमान ने दुल्हन की मुंह दिखाई, शादी के बाद होने वाले भोज, वलीमा में उपहार और नकद राशि लेने की परंपरा के साथ विवाह में होने वाली फिजूलखर्ची पर सवाल उठाए. उन्होंने शादी को दिखावे के बजाय सादगी से करने की बात कही.

अख्तरूल ईमान ने शादी के बाद दुल्हन को सजाकर लोगों के सामने बैठाने की परंपरा पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज में बहुओं को सजाकर नुमाइश के लिए बैठाया जाता है. उन्होंने शादी के बाद बेटियों के बुर्का पहनने और कम उम्र की युवतियों के खुलेआम जुल्फें लहराने के कथित दोहरे रवैये पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि इस तरह के रवैये पर समाज को आत्ममंथन करने की जरूरत है.

टोपी और दुपट्टे का भी किया जिक्र

अख्तरूल ईमान ने टोपी और दुपट्टे का जिक्र करते हुए कहा कि समाज में टोपी पहनने वालों की संख्या बढ़ी है. उन्होंने कहा कि टोपी नहीं पहनने पर भी नमाज हो सकती है, लेकिन चिंता इस बात की है कि बेटियों के सिर से दुपट्टा सरक गया है. उन्होंने दुपट्टे के सिर और सीने से खिसकने की बात भी कही.

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वलीमा में उपहार और नकद राशि पर सवाल

अख्तरूल ईमान ने शरीयत का हवाला देते हुए वलीमा की दावत में उपहार और नकद राशि लेने की परंपरा पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि दावत में मेहमानों के आने के बाद घर के लोग एक व्यक्ति को कॉपी-कलम लेकर बैठा देते हैं, जो मेहमानों की ओर से दिए जाने वाले रुपये का हिसाब लिखता रहता है. उन्होंने इसे सामाजिक दिखावा और अनावश्यक परंपरा बताते हुए ऐसी प्रथाओं पर विचार करने की जरूरत बताई.

शादी में फिजूलखर्ची का भी किया विरोध

विवाह में होने वाली फिजूलखर्ची पर अख्तरूल ईमान ने कहा कि लोग कर्ज लेकर शादी में अनावश्यक दिखावा करते हैं. इसका खामियाजा बाद में परिवार के दूसरे सदस्यों को भुगतना पड़ता है. उन्होंने शादी को प्रतिष्ठा और दिखावे का माध्यम बनाने के बजाय सादगी से संपन्न कराने की बात कही.

यूसीसी और शरीयत का मुद्दा भी उठाया

अपने संबोधन में अख्तरूल ईमान ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि इसके जरिए मुस्लिम समाज की शरीयत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने मुस्लिम समाज की सुरक्षा और धार्मिक पहचान का मुद्दा उठाते हुए दाढ़ी-टोपी को लेकर लोगों को गोली मारने, मस्जिदों को तोड़े जाने और मुसलमानों को वंदे मातरम पढ़ने के लिए मजबूर किए जाने का आरोप लगाया.

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अख्तरूल ईमान ने अपने बयान को लेकर सफाई भी दी. उन्होंने कहा कि भारत में सूफी संतों की लंबी परंपरा रही है और महिलाओं का सम्मान किया जाता है. उन्होंने कहा कि सिंदूर पहनना धार्मिक आस्था का विषय है और इसी तरह इस्लाम में महिलाओं के लिए पर्दे और हिजाब की बात कही गई है. उन्होंने कहा कि किसी की धार्मिक आस्था का अपमान नहीं किया जाना चाहिए और उनके बयान का मकसद उन मुसलमानों से था जो इस्लामी शिक्षाओं का पालन करना चाहते हैं, खासकर पुरुषों और महिलाओं के बीच मर्यादा और व्यवहार के संबंध में.

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