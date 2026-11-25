अनंत सिंह की बेटी की आज शादी है, घुड़दौड़ भी होगी, तैयार हैलीपेड पर हेलिकॉप्टर भी उतरेंगे. खबरों की मानें, तो मोकामा के विधायक Anant Singh ने मंगलवार की पूरी रात बैठकर तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी काम खुद पूरे करवाए. उन्होंने इसके बाद कहा कि, 'अब सब कुछ हो गया'.

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बता दें कि अनंत सिंह अपनी छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी को रॉयल बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं और ये शादी समारोह सुर्खियां बना हुआ है. आज 25 नवंबर को शिवांगी ऋषिकेश संग सात फेरे लेंगी. इस रॉयल वेडिंग के लिए भव्य पंडाल तैयार किया गया है, जो 10 बीघा में बनाया गया है और इसे भव्य रूप देने-सजाने के लिए विदेशी फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है.

न्यूजीलैंड से आए ट्यूलिप के फूल

खबरों के मुताबिक, अनंत सिंह की बेटी की शाही शादी में आने वाले मेहमानों के स्वागत और स्टेज की खास सजावट के लिए न्यूजीलैंड से विशेष ट्यूलिप (Tulips) मंगाए गए हैं. बारात के स्वागत और 100 फीट चौड़े भव्य जयमाला स्टेज को सजाने के लिए दुबई और चीन से भी विदेशी फूल मंगाए गए हैं.

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इसके अलावा भारत के भीतर सजावट के लिए बेंगलुरु, वाराणसी और कोलकाता से बड़े पैमाने पर ताजे फूल मंगवाए गए हैं. शादी का भव्य मंडप जयपुर के पत्रकार चौक की थीम पर है. पंडाल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मऊ से विशेष कारीगर बुलाए गए हैं. अलग-अलग कार्यक्रम के लिए अलग-अलग स्टेज बनाए गए हैं.

घुड़दौड़ की तैयारी भी पूरी

बेटी की शादी के कार्यक्रम के दौरान अनंत सिंह घुड़दौड़ का आयोजन कर रहे हैं, जो शादी की तरह ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. घुड़दौड़ का आयोजन आज शादी वाले दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच लदमा गांव में होगा. इसमें देशभर से आए घुड़सवार हिस्सा लेंगे. घुड़दौड़ जीतने वाले को महिंद्रा थार गाड़ी इनाम में दी जाएगी.

4 लाख मेहमानों की दावत

अनंत सिंह की बेटी की शादी में करीब 4 लाख मेहमानों के आने की उम्मीद है और इसके लिए इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं. 150 से अधिक व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं. इन मेहमानों में 20 से 25 हाई-प्रोफाइल मेहमान भी आने वाले हैं, जिनके लिए हेलीपैड बनाए गए हैं. इन मेहमानों में बड़े नेताओं, बॉलीवुड स्टार्स से लेकर भोजपुरी सिनेमा के अभिनेता शामिल हैं. बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, उदित नारायण, मनोज तिवारी, पवन सिंह, रवि किशन, अक्षरा सिंह, खेसारी लाल यादव और मैथिली ठाकुर का नाम लिस्ट में है.

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रॉयल वेडिंग पर खर्च कितना?

Anant Singh Daughter Royal Wedding के खर्च की बात करें, तो इवेंट एक्सपर्ट्स बताते हैं कि खासकर पंडाल, हेलीपैड को बनाने में ज्यादा खर्च हो रहा है. जानकार तो इस शादी पर होने वाले खर्च का अनुमान 40 से 50 करोड़ रुपये तक बता रहे हैं. अनंत सिंह का खुद का कहना है कि बेटी शादी समारोह कार्यक्रम को भव्य बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी.

अनंत सिंह 100 करोड़ के मालिक

अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपये खर्च करने वाले बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की दौलत के बार में बात करें, तो चुनाव आयोग को साल 2025 के विधानसभा चुनावों के दौरान दिए गए हलफनामे में चल-अचल संपत्ति को मिलाकर अनंत सिंह एंड फैमिली की नेटवर्थ (Anant Singh Networth) 100 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई गई थी.

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