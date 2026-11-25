बिहार के मोकामा में अनंत सिंह की बेटी की शादी में होने वाली घुड़दौड़ भी खास चर्चा में है. मैदान में बहुत सारे घोड़े अपनी रफ्तार और दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं. कोई प्रयागराज से आया है तो कोई गया और पटना से. घोड़ों के नाम भी कम दिलचस्प नहीं हैं. राजा, रॉकेट, बादल, आकाश और बारूद जैसे घोड़े इस मुकाबले में अपनी किस्मत आजमाएंगे. लेकिन इस पूरी प्रतियोगिता के बीच एक 79 साल के बुजुर्ग घोड़ा मालिक का बयान खूब वायरल हो रहा है. उनका कहना है कि अगर उनका घोड़ा थार जीतता है तो वह गाड़ी अपने घर नहीं ले जाएंगे, बल्कि अनंत सिंह की बेटी शिवानी को गिफ्ट कर देंगे.

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'हम जीतेंगे तो शिवानी को दे देंगे थार'

घुड़दौड़ में हिस्सा लेने पहुंचे बुजुर्ग घोड़ा मालिक का घोड़ों से लगाव कई दशकों पुराना है. उन्होंने बताया कि बचपन से ही उन्हें घोड़ों का शौक रहा है. उनके मुताबिक, उनके बाबा उन्हें घोड़े पर बैठाते थे. वहीं से घोड़ों के प्रति लगाव बढ़ता चला गया. आज उम्र 79 साल हो चुकी है, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ है. बुजुर्ग का कहना है कि उनकी सेहत आज भी अच्छी है. वह कहते हैं, 'हम घी खाए हैं, हमारी आंख-नाक सब ठीक है. जीतेंगे तो हम ही.' उनकी बातों में उम्र का अनुभव भी दिखता है और मुकाबले को लेकर आत्मविश्वास भी. जब उनसे पूछा गया कि अगर घुड़दौड़ में थार जीत गए तो क्या करेंगे, तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया. बोले, हमारे बच्चों को भी घोड़ों का शौक है. बच्चे मेरे घोड़े को बेचेंगे नहीं. थार जीतेंगे तो हम शिवानी को गिफ्ट दे देंगे. उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास पहले से थार गाड़ी है. इसके बावजूद वह अपना घोड़ा लेकर मोकामा पहुंचे हैं. इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि वह अनंत सिंह को मानते हैं और इसी वजह से उनके यहां आयोजित घुड़दौड़ में हिस्सा लेने आए हैं.

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अलग-अलग राज्यों से पहुंचे घुड़सवार

मोकामा में आयोजित इस प्रतियोगिता के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से घोड़े और उनके संचालक पहुंचे हैं. करीब तीन दर्जन घोड़ों के शामिल होने की तैयारी है. प्रतियोगिता में राजा, रॉकेट, बादल और आकाश जैसे घोड़ों पर भी लोगों की नजर रहेगी. घुड़दौड़ के लिए मैदान तैयार किया गया है. घुड़सवार अपने घोड़ों के साथ लगातार अभ्यास कर रहे हैं. मैदान में कहीं घोड़ों को दौड़ाया जा रहा है तो कहीं उनकी फिटनेस और तैयारी पर ध्यान दिया जा रहा है. प्रतियोगिता को लेकर घोड़ा मालिकों के बीच भी खासा उत्साह है. इस बार मुकाबले में कई ऐसे घोड़े भी पहुंचे हैं, जिनका अलग-अलग जगहों पर रेस जीतने का रिकॉर्ड रहा है. ऐसे में थार की चाबी किसके हाथ लगेगी, इसे लेकर अभी से उत्सुकता बनी हुई है.

प्रयागराज के दो सगे भाई करण और अर्जुन भी मैदान में

इस घुड़दौड़ में प्रयागराज से पहुंचे दो घोड़े खास आकर्षण बने हुए हैं. इनके नाम करण और अर्जुन हैं. दोनों सगे भाई हैं और इनके संचालक बाबू इन्हें लेकर मोकामा पहुंचे हैं. बाबू के मुताबिक, करण और अर्जुन सिंधी नस्ल के घोड़े हैं. दोनों अब तक करीब 15 से 16 रेस जीत चुके हैं. बिहार, बरमपुर और लखनऊ समेत कई जगहों पर ये अपनी रफ्तार का प्रदर्शन कर चुके हैं. इनकी खासियत सिर्फ तेज दौड़ना ही नहीं है. संचालक का दावा है कि दोनों घोड़े बेहद समझदार और शांत स्वभाव के हैं. बेवजह किसी को परेशान नहीं करते और न ही लात मारते हैं. इनकी खुराक का भी खास ध्यान रखा जाता है. खाने में काजू, बादाम, दूध और चना दिया जाता है. घुड़दौड़ में बेहतर प्रदर्शन के लिए नियमित अभ्यास और देखभाल की जाती है. अब दोनों भाइयों के सामने मोकामा में होने वाली इस रेस में थार जीतने की चुनौती है.

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गया से आया बारूद, रोजाना 5 हजार रुपये की खुराक

मुकाबले में गया जिले से आया बारूद नाम का घोड़ा भी चर्चा में है. इसकी लंबी-चौड़ी कद-काठी और तेज रफ्तार को लेकर संचालक को काफी उम्मीदें हैं. घोड़े के संचालक के मुताबिक, बारूद पिछले करीब डेढ़ साल में 15 से ज्यादा रेस जीत चुका है. जहां भी यह प्रतियोगिता में शामिल हुआ, वहां जीत हासिल की. संचालक का दावा है कि इसकी रफ्तार 45 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है. बारूद की चर्चा सिर्फ उसकी रफ्तार की वजह से नहीं है. उसकी खुराक पर होने वाला खर्च भी लोगों को हैरान कर सकता है. संचालक के मुताबिक, इस घोड़े पर रोजाना करीब 5 हजार रुपये खर्च होते हैं. यानी महीने का खर्च लगभग डेढ़ लाख रुपये बैठता है. इसमें चारा, भूसा, चोकर और चने के अलावा दूध, घी, काजू, पिस्ता और बादाम भी शामिल हैं. घोड़े की फिटनेस बनाए रखने के लिए उसकी डाइट और नियमित अभ्यास पर खास ध्यान दिया जाता है. अब बारूद के सामने भी मोकामा की घुड़दौड़ में अपना दम दिखाने की चुनौती है. इसके संचालक को उम्मीद है कि यह घोड़ा यहां भी जीत का सिलसिला जारी रखेगा.

पटना सिटी से भी पहुंचा तेज रफ्तार घोड़ा

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पटना सिटी से गोलू यादव भी अपना घोड़ा लेकर पहुंचे हैं. गोलू यादव के मुताबिक, उनका घोड़ा करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ना शुरू करता है. दौड़ के दौरान इसकी गति और बढ़ जाती है. मैदान में सफेद, भूरे और अलग-अलग रंगों के कई घोड़े नजर आ रहे हैं. हर घोड़े की अपनी खासियत और अपना रिकॉर्ड है. कोई अपनी रफ्तार को लेकर चर्चा में है तो कोई अब तक जीती गई प्रतियोगिताओं की वजह से मुकाबले में मजबूत दावेदार माना जा रहा है.

बारिश के बाद मैदान तैयार कराने के लिए रातभर जुटे रहे अनंत सिंह

इस घुड़दौड़ का आयोजन आसान नहीं था. पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश ने मैदान की स्थिति खराब कर दी थी. हालात ऐसे थे कि मैदान में लोगों का चलना मुश्किल हो रहा था. ऐसे में घोड़ों की दौड़ कराना बड़ी चुनौती बन गया था. घुड़दौड़ का समय पहले दिन में 11 बजे निर्धारित था. लेकिन बारिश के कारण मैदान की हालत देखकर आयोजन पर सवाल खड़े होने लगे थे. इसके बाद मोकामा विधायक अनंत सिंह ने खुद मैदान की तैयारी की जिम्मेदारी संभाल ली. अनंत सिंह ने तय किया कि किसी भी हालत में घुड़दौड़ का आयोजन अपने निर्धारित समय पर कराया जाएगा. इसके लिए उन्होंने पूरी रात काम कराने का कार्यक्रम बनाया. दर्जनों ट्रैक्टरों से मैदान में बालू डलवाया गया. जेसीबी मशीनों से जमीन को बराबर कराया गया और इसके बाद रोलर चलाकर मैदान को दौड़ के लायक बनाने की कोशिश की गई. रात के अंधेरे में भी काम जारी रहा. अनंत सिंह खुद मौके पर बैठकर तैयारियों की निगरानी करते रहे. शादी की दूसरी तैयारियों के साथ घुड़दौड़ का मैदान भी उनके लिए प्राथमिकता बना रहा. अनंत सिंह के दोस्त पप्पू मालवा के मुताबिक, अनंत सिंह और उनके दोस्तों के घोड़े भी आयोजन स्थल पर पहुंचे हैं, लेकिन वे प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेंगे. उनका कहना है कि अगर अपने ही घोड़े जीत गए तो लोग अपने घोड़े को जिताने की बात कह सकते हैं. इसलिए उनके घोड़े केवल प्रदर्शन के लिए रहेंगे.

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अब थार की चाबी किसके हाथ लगेगी?

मोकामा में इस घुड़दौड़ को लेकर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है. एक तरफ 15 से ज्यादा रेस जीतने का दावा करने वाला बारूद है तो दूसरी तरफ प्रयागराज के करण और अर्जुन जैसे अनुभवी घोड़े हैं. राजा, रॉकेट, बादल और आकाश भी मैदान में अपनी ताकत दिखाने को तैयार हैं. सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक बुजुर्ग घोड़ा मालिक पहले ही कह चुके हैं कि अगर उनका घोड़ा थार जीतता है तो वह गाड़ी अपने पास नहीं रखेंगे, बल्कि शिवानी को गिफ्ट कर देंगे. अब देखना होगा कि मोकामा की इस रफ्तार भरी प्रतियोगिता में कौन सा घोड़ा बाजी मारता है और थार किसके नाम होती है.

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