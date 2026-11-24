उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर आज दूसरे राउंड की बैठक होगी. पहले राउंड की बैठक चंद मिनट ही चल सकी, जिसके बाद कांग्रेस ने अपनी डिमांड की लिस्ट छोटी कर ली है. मंगलवार को दोबारा से समन्वय समिति की बैठक में कांग्रेस और सपा के नेता शामिल होंगे, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर आपसी सहमति बनाने की कोशिश होगी.

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सपा नेता रामगोपाल यादव के मुताबिक, गठबंधन को अगले दो से तीन दिनों में अंतिम रूप दिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि पहली बैठक अच्छे माहौल में हुई और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की बातें सुनीं. मंगलवार को बैठक के दूसरे दिन कांग्रेस उन सीटों की लिस्ट सपा को सौंपेगी, जो उसको चाहिए.

हालांकि, सीटों की लिस्ट सौंपने से पहले कांग्रेस पार्टी उसे अंतिम रूप देगी और फिर वो सूची सौंप देगी. कांग्रेस अब सपा के सामने 100 से 120 सीटों वाली सूची पेश करेगी. कांग्रेस ने सूबे में जिन सीटों पर चुनाव लड़ना है, उसकी फेहरिस्त पहले ही बना ली थी. कांग्रेस ने ए-बी-सी तीन श्रेणियों में सीटों को बांट रखा है. ए कैटेगरी की सीटों पर कांग्रेस हर हाल में चुनाव लड़ना चाह रही है.

कांग्रेस का इन सीटों पर लड़ना फाइनल है?

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उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 2027 में चुनाव लड़ने के लिए अपनी सीटों को पहले से ही फाइनल कर रखा है, जिसमें ए कैटेगरी की 75 सीटें हैं. इन सीटों पर कांग्रेस का चुनाव लड़ना लगभग फाइनल माना जा रहा है. ये सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव के आधार पर कांग्रेस ने तय की हैं. 2024 के चुनाव में कांग्रेस को 70 से 80 सीटों पर काफी अच्छे खासे वोट मिले थे.

कांग्रेस ने जिन 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसमें से 6 सीटें जीती थीं. लोकसभा सीट के लिहाज से 37 विधानसभा सीटों पर उसे एनडीए से ज्यादा वोट मिले थे और 48 सीटों पर वह दूसरे नंबर पर रही थी. इस लिहाज से उसकी 85 सीटें बन रही हैं.

कांग्रेस 85 सीटों से कम पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं करना चाहती है. हालांकि, कांग्रेस ने बार्गेनिंग की गुंजाइश रखने के लिए 181 सीटों की लंबी लिस्ट थमाई थी, जिसमें सपा के 22 मौजूदा विधायकों वाली सीटें भी शामिल हैं. हालांकि, कांग्रेस का रुख साफ है कि जहां सपा के मौजूदा विधायक हैं, वहां कांग्रेस जोर नहीं देगी. बाकी ए कैटेगरी की सीटों पर पार्टी का मानना है कि जीत की अच्छी संभावना है, इसलिए ये सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए.

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सीट शेयरिंग पर सेकंड राउंड की बैठक

कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग को लेकर दूसरे दिन की बैठक होगी, जिसमें सपा की तरफ से अवधेश प्रसाद भी शामिल होंगे. सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग की बातचीत पर सपा कांग्रेस के नए ड्राफ्ट के जवाब में अपने तर्क रखेगी. इसे लेकर सोमवार को राम गोपाल यादव के आवास पर सपा की कमेटी की काफी देर बैठक चली.

सूत्रों के मुताबिक, कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस चाहती है कि वो लड़े. रायबरेली और अमेठी की लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाहती है. कांग्रेस ने दोस्ती के तौर पर मुलायम परिवार के गृह जिले मैनपुरी की किसी भी सीट पर दावा नहीं किया है. हालांकि, कुछ ऐसी सीटें भी हैं जिनमें दोनों दलों के सामने दिक्कत सामने आ सकती है.

सपा और कांग्रेस में कहां फंस रहा पेच

कांग्रेस और सपा के बीच असल पेच उन सीटों पर है, जहां पर सपा लड़ती रही है. उदाहरण के तौर पर देवरिया की सीट. 2022 के विधानसभा चुनाव में जिसमें सपा और कांग्रेस अलग-अलग लड़े, इनमें सपा के 111 तो कांग्रेस के दो विधायक चुने गए. कांग्रेस इस चुनाव में सिर्फ 12 सीटों पर अपनी जमानत बचा पाई थी, उनमें से एक सीट देवरिया की रुद्रपुर सीट है. यहां से कांग्रेस नेता और प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़े और हार गए. यहां से सपा भी चुनाव लड़ी थी.

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कांग्रेस को रुद्रपुर सीट पर 31,177 वोट मिले और सपा को 36,251 वोट मिले थे. दोनों दलों में वोट का अंतर लगभग 5 हजार रहा और इसी सीट पर दोनों दलों की दावेदारी है. 2012 में इसी सीट पर कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह इस सीट को जीते थे, उससे पहले बसपा, सपा, बीजेपी इसी सीट पर जीतती रही हैं. इस तरह रायबरेली और अमेठी के साथ सहारनपुर की कई ऐसी सीटें हैं, जहां सपा और कांग्रेस को फैसला लेना है.

कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली की सभी दस विधानसभा सीटों में से 8 सीटों पर अपना दावा पेश किया है. हालांकि, 2022 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों जिलों की दस में से छह सीटों पर सपा और चार पर भाजपा ने कब्जा जमाया था, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका था. कांग्रेस की मजबूत दावेदारी के पीछे 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं. उस चुनाव में सपा के साथ मिलकर कांग्रेस ने 17 सीटों पर किस्मत आजमाई थी और 9.46 प्रतिशत वोट शेयर के साथ छह सीटों पर विजय प्राप्त की थी.

दलित-मुस्लिम बहुल सीटों पर नजर

कांग्रेस का मानना है कि वह गठबंधन में दलित, ब्राह्मण और अति पिछड़े वर्ग के वोटों को जोड़ने की क्षमता रखती है. इसी वजह से वह राज्य के हर जिले में अपनी सक्रिय उपस्थिति व हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाहती है.

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कांग्रेस का मानना है कि 2024 में उसके वोट शेयर में इजाफा (9.46%) हुआ है और दलित-मुस्लिम वोट बैंक उसकी तरफ लौटा है. पश्चिमी यूपी में सपा का यादव वोट बैंक नहीं है, वहां दलित-मुस्लिम वोटर निर्णायक रोल में हैं. ऐसे में कांग्रेस अगर चुनाव लड़ती है, तो उसका लाभ मिलेगा. वहीं, सपा पिछले विधानसभा चुनावों के आंकड़ों को अपनी रणनीति का आधार बना रही है.

2022 में कांग्रेस ने अपने दम पर 399 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन उसे महज दो सीटों पर जीत मिली थी. उस दौरान उसका वोट प्रतिशत 2.33 पर सिमट गया था और 387 सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई थी. इससे पहले 2017 में सपा के साथ गठबंधन होने के बावजूद कांग्रेस 114 सीटों पर लड़कर सिर्फ सात सीटें ही निकाल पाई थी.

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