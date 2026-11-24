ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक ग्रह माना जाता है. हाल ही में बुध का उदय हो चुका है, जिसका प्रभाव अगले 20 दिनों तक देखने को मिलेगा. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, बुध उदय से 5 राशियों के करियर, कारोबार और आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं. आइए जानते हैं किन राशियों को इसका लाभ मिलेगा.

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क्या होता है बुध उदय?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब कोई ग्रह सूर्य के अत्यधिक करीब आ जाता है तो उसकी दृश्यता कम हो जाती है. इस स्थिति को ग्रह का अस्त होना कहा जाता है. जब सूर्य से उसकी कोणीय दूरी बढ़ती है और वह दोबारा दिखाई देने लगता है, तो उसे ग्रह का उदय कहा जाता है. इसी खगोलीय स्थिति को बुध उदय कहते हैं. बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट रहने वाले ग्रहों में शामिल है, इसलिए इसका अस्त और उदय होना समय-समय पर होता रहता है.

क्यों खास माना जाता है बुध उदय?

बुध को ज्योतिष में बुद्धि, विवेक, वाणी, लेखन, गणित, व्यापार और संचार का प्रतिनिधि ग्रह माना गया है. इसलिए बुध की अनुकूल स्थिति को नौकरी, कारोबार, शिक्षा और आर्थिक निर्णयों के लिए अच्छा संकेत माना जाता है. बुध उदय के दौरान बातचीत की क्षमता, निर्णय लेने की योग्यता और व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आने की मान्यता है. विद्यार्थियों, लेखन, मीडिया, मार्केटिंग, बैंकिंग और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी इस ग्रह की स्थिति महत्वपूर्ण मानी जाती है. हालांकि, इसका वास्तविक ज्योतिषीय प्रभाव हर व्यक्ति की जन्मकुंडली में बुध की स्थिति और अन्य ग्रहों के योग पर निर्भर करता है.

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कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए बुध का उदय आर्थिक मामलों में राहत लेकर आ सकता है. लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. नौकरी करने वाले जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आपकी बातचीत करने की कला और काम करने का तरीका लोगों को प्रभावित करेगा.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाले 21 दिन लाभकारी रह सकते हैं. आपकी बुद्धिमत्ता और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें अवसर मिल सकते हैं. व्यापारियों के लिए नए संपर्क फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, इसलिए बुध का उदय आपके लिए विशेष महत्व रखता है. इस दौरान करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं. नौकरी में आपकी मेहनत और प्रतिभा को पहचान मिल सकती है. अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अच्छी खबर मिल सकती है.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए बुध का उदय कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा और उनके काम की सराहना हो सकती है. कारोबार में कोई बड़ी डील मिलने की संभावना है. अगर आप लंबे समय से किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने की योजना बना रहे हैं तो आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है.

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तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए बुध का उदय विशेष लाभ देने वाला साबित हो सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. नौकरी में बदलाव की इच्छा रखने वालों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है. व्यापार में नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा, जिसका भविष्य में फायदा मिल सकता है.

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