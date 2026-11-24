एसएस राजामौली की फिल्मों की बात हो और भव्य सेट, शानदार विजुअल्स और जबरदस्त स्केल का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. 'बाहुबली' से लेकर 'RRR' तक राजामौली ने हर बार दर्शकों को अपनी कल्पना की एक अलग ही दुनिया दिखाई है. अब उनकी आने वाली फिल्म 'वाराणसी' को लेकर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. फिल्म के विशाल आउटडोर सेट की कुछ तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं.

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दावा किया जा रहा है कि फैंस ने Apple Maps की मदद से हैदराबाद के कोकापेट इलाके में बने फिल्म के विशाल सेट को खोज निकाला है. दरअसल, 18 नवंबर 2026 को भारत में Apple Maps पर हाई-रेजोल्यूशन 3D मैप्स और इमेजरी अपडेट होने के बाद कुछ यूजर्स ने फिल्म के सेट की एरियल फुटेज शेयर की है. इन तस्वीरों में प्राचीन भारतीय मंदिरों जैसी शानदार इमारतें, ऊंचे शिखर, पत्थरों से बने घाट, बड़े-बड़े आंगन और हरे रंग के पानी वाले तालाब दिखाई दे रहे हैं. इसके अलावा लकड़ी की नावों के मॉडल और नीली छत वाली प्रोडक्शन बिल्डिंग भी नजर आ रही हैं. सेट का इतना विशाल नजारा देखकर फैंस फिल्म की भव्यता का अंदाजा लगा रहे हैं.

पहले भी लीक हो चुकी हैं 'वाराणसी' की तस्वीरें

वैसे यह पहली बार नहीं है जब 'वाराणसी' के सेट से जुड़ी जानकारी लीक होने की चर्चा हुई है. नवंबर 2025 में फिल्म के टाइटल लॉन्च इवेंट के दौरान राजामौली ने एक ड्रोन के जरिए महेश बाबू की फिल्म से जुड़ी कुछ तस्वीरें और वीडियो लीक होने पर नाराजगी जताई थी. उन्होंने बताया था कि फिल्म के विजुअल्स को छिपाकर रखने के लिए टीम ने करीब एक साल तक मेहनत की और काफी संसाधन लगाए, लेकिन एक ड्रोन ने पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया.

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LEAKED, Shocking 🚨🚨🚨 #MaheshBabu 's global biggie #Varanasi sets exposed ⚠️ Video of #Rajamouli 's movie location surfaces on Apple Maps 🚨 Unbelievable 🤭🤭🤭 https://t.co/AgjOuGk0qH — Always Bollywood (@AlwaysBollywood) November 23, 2026

राजामौली इस बात से काफी दुखी थे कि दर्शकों के लिए बचाकर रखे गए सरप्राइज पहले ही सामने आ गए. हालांकि, Apple Maps पर सामने आए नए सेट की तस्वीरों को लेकर अभी तक फिल्ममेकर की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

पोस्ट प्रोडक्शन में पहुंची फिल्म, VFX पर चल रहा जोरदार काम

फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब टीम पोस्ट प्रोडक्शन के काम में जुट गई है. फिल्म में शानदार विजुअल इफेक्ट्स यानी VFX तैयार किए जा रहे हैं. इसके साथ ही म्यूजिक कंपोजर एम.एम. कीरवानी फिल्म की री-रिकॉर्डिंग और डबिंग से जुड़े काम में लगे हुए हैं. राजामौली की फिल्मों में शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक और दमदार विजुअल्स हमेशा से खास रहे हैं. ऐसे में 'वाराणसी' को लेकर भी दर्शकों की उम्मीदें काफी बढ़ गई है.

IMAX और Dolby Cinema में भी दिखेगा फिल्म का जलवा

'वाराणसी' को बड़े पर्दे पर एक अलग ही सिनेमाई अनुभव देने की तैयारी है. दावा है कि यह पहली भारतीय और गैर-अंग्रेजी फिल्म है, जिसे खास तौर पर 1.43:1 IMAX आस्पेक्ट रेशियो में शूट किया गया है. इसके अलावा फिल्म को डॉल्बी सिनेमा में भी रिलीज करने की तैयारी है. फिल्म मूल रूप से तेलुगु में बनाई गई है, लेकिन इसे हिंदी, तमिल समेत कई भाषाओं में पैन इंडिया और दुनियाभर के दर्शकों के लिए रिलीज किया जाएगा.

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समर 2027 में होगा बड़ा धमाका

फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद मेकर्स ने फैंस को थोड़ा इंतजार करने का इशारा किया है. टीम ने अपने पोस्ट में 'थोड़ा इंतजार कीजिए, बड़ा धमाका होने वाला है' जैसी बात कहकर उत्सुकता और बढ़ा दी है. माना जा रहा है कि समर 2027 के करीब फिल्म के ट्रेलर और म्यूजिक प्रमोशन को लेकर हलचल तेज हो सकती है. फिलहाल Apple Maps पर वायरल हो रहे विशाल सेट के नजारे ने फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है.

अब हर किसी को इंतजार है कि राजामौली अपनी इस नई फिल्म के जरिए बड़े पर्दे पर कौन-सी जादुई दुनिया रचने वाले हैं.

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