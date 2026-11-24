सर्दियों में ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े, स्वेटर और शॉल का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कुछ शॉल ऐसी भी होती हैं, जिन्हें सिर्फ ठंड से बचने का साधन नहीं, बल्कि लग्जरी फैशन और शाही पहनावे की पहचान माना जाता है. ऐसी ही एक शॉल है पश्मीना, जिसकी कीमत हजारों से लेकर लाखों रुपये तक हो सकती है. इसकी खासियत है कि यह बेहद मुलायम, हल्की और गर्म होती है.

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लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी महंगी पश्मीना शॉल बनाने के लिए किस जानवर की ऊन का इस्तेमाल किया जाता है? इसका जवाब है लद्दाख के ठंडे और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में पाई जाने वाली चांगथांगी बकरी (Changthangi Goat). इस बकरी के शरीर पर उगने वाले बेहद महीन रेशों से पश्मीना तैयार की जाती है. खास बात यह है कि एक बकरी से सालभर में बहुत कम मात्रा में ही यह खास ऊन मिल पाती है. यही वजह है कि असली पश्मीना शॉल इतनी कीमती मानी जाती है.

कहां पाई जाती है पश्मीना देने वाली चांगथांगी बकरी?

चांगथांगी बकरी मुख्य रूप से लद्दाख के चांगथांग इलाके में पाई जाती है. यह इलाका समुद्र तल से करीब 14 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है. यहां का मौसम बेहद ठंडा और शुष्क रहता है. सर्दियों में तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे चला जाता है. ऐसे मुश्किल मौसम में भी यह बकरी आसानी से रह लेती है. दरअसल, इसके शरीर पर बालों की दो परतें होती हैं. बाहर की तरफ लंबे और मोटे बाल होते हैं, जो इसे ठंडी हवा और मौसम से बचाते हैं.

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वहीं, अंदर की तरफ बेहद महीन और मुलायम बालों की परत होती है. इसी अंदरूनी परत से पश्मीना के रेशे मिलते हैं. चांगथांगी बकरी को चांगरा बकरी के नाम से भी जाना जाता है. इसे लद्दाख की खास पश्मीना बकरी भी कहते हैं. इसका रंग आमतौर पर सफेद होता है, हालांकि कुछ बकरियां भूरे और काले रंग की भी होती हैं. इनके सींग भी काफी अलग होते हैं, जो मुड़े हुए दिखाई देते हैं.

बकरी के बालों से कैसे तैयार होती है पश्मीना?

पश्मीना तैयार करने के लिए बकरी के शरीर से सामान्य ऊन की तरह बाल काटे नहीं जाते. इसके बजाय सर्दियों का मौसम खत्म होने और गर्मी शुरू होने पर बकरी के शरीर की महीन ऊन प्राकृतिक रूप से झड़ने लगती है. इसी समय चरवाहे खास कंघी की मदद से उसके शरीर से इन मुलायम रेशों को धीरे-धीरे निकालते हैं. इस प्रक्रिया में लकड़ी या धातु की कंघी का इस्तेमाल किया जाता है. इससे बकरी के शरीर से महीन ऊन अलग हो जाती है और उसे इकट्ठा कर लिया जाता है. आमतौर पर यह काम मई से जुलाई के बीच किया जाता है. एक बकरी से सालभर में औसतन करीब 150 से 250 ग्राम तक पश्मीना फाइबर मिल सकता है. हालांकि, इसकी मात्रा बकरी की उम्र, लिंग और नस्ल के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. इतनी कम मात्रा में ऊन मिलने के कारण पश्मीना का उत्पादन सीमित रहता है.

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आखिर पश्मीना इतनी महंगी क्यों होती है?

पश्मीना शॉल की कीमत ज्यादा होने के पीछे सिर्फ इसकी ऊन ही नहीं, बल्कि इसे तैयार करने में लगने वाली मेहनत भी है. इसके रेशे सामान्य ऊन के मुकाबले बेहद महीन होते हैं. इनका व्यास (Diameter) करीब 12 से 16 माइक्रोन तक होता है. एक माइक्रोन का मतलब मीटर का दस लाखवां हिस्सा होता है. यही महीन बनावट इसे खास मुलायम एहसास देती है. इसके अलावा पश्मीना के रेशे बहुत हल्के होते हैं, लेकिन इनसे बने कपड़े शरीर को अच्छी गर्माहट देते हैं. यही वजह है कि कम वजन होने के बावजूद पश्मीना शॉल सर्दियों में काफी आरामदायक रहती है.

इसे तैयार करने का काम भी आसान नहीं है. बकरी से ऊन निकालने के बाद उसे साफ किया जाता है. फिर मोटे बालों और महीन रेशों को अलग किया जाता है. इसके बाद रेशों से धागा बनाया जाता है और फिर हाथ से बुनाई करके शॉल तैयार की जाती है. इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय और कुशल कारीगरों की मेहनत लगती है. हाथ से तैयार की गई अच्छी क्वालिटी वाली पश्मीना शॉल को बनाने में कई सप्ताह से लेकर कई महीने तक लग सकते हैं. यही वजह है कि शुद्ध और हाथ से बनी पश्मीना शॉल की कीमत काफी ज्यादा हो सकती है.

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पश्मीना तैयार करने में किन लोगों की होती है अहम भूमिका?

लद्दाख में चांगथांगी बकरियों को पालने का काम मुख्य रूप से चांगपा (Changpa) नाम का खानाबदोश समुदाय करता है. ये लोग अपने पशुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं. चांगथांग के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में इनका जीवन काफी मुश्किल होता है. इस समुदाय की आजीविका का एक बड़ा हिस्सा पश्मीना ऊन पर निर्भर करता है. बकरियों से मिलने वाली ऊन को इकट्ठा करके बाजार तक पहुंचाया जाता है. इसके बाद कारीगर इसकी सफाई, कताई और बुनाई करके अलग-अलग उत्पाद तैयार करते हैं.पश्मीना का कारोबार लद्दाख के साथ-साथ कश्मीर के कारीगरों के लिए भी रोजगार का बड़ा साधन है. खासकर कश्मीर में पश्मीना शॉल की बुनाई और उस पर खूबसूरत डिजाइन बनाने की पुरानी परंपरा रही है.

असली और नकली पश्मीना में कैसे करें पहचान?

पश्मीना की लोकप्रियता बढ़ने के साथ बाजार में इसके नाम पर कई तरह के दूसरे कपड़े भी बिकते हैं. इनमें सामान्य ऊन, रेशम और सिंथेटिक फाइबर मिलाकर बनाए गए उत्पाद भी शामिल हो सकते हैं. ऐसे में असली पश्मीना खरीदते समय सावधानी बरतना जरूरी है.

कुछ बातों का ध्यान रखकर आप बेहतर प्रोडक्ट चुन सकते हैं.

मुलायम बनावट: असली पश्मीना का कपड़ा आमतौर पर बहुत मुलायम और हल्का होता है.

बुनाई पर ध्यान दें: हाथ से बुनी पश्मीना शॉल में बुनाई और डिजाइन की बारीकियां दिखाई दे सकती हैं.

कीमत की जांच करें: बहुत कम कीमत पर मिलने वाली शॉल को शुद्ध पश्मीना मानकर न खरीदें.

प्रमाणिकता देखें: खरीदारी करते समय भरोसेमंद विक्रेता से बिल और उपलब्ध गुणवत्ता प्रमाणपत्र जरूर मांगें.

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ध्यान रखें कि केवल छूकर या जलाकर किसी शॉल के असली होने का पक्का पता नहीं लगाया जा सकता. इसके लिए प्रमाणिकता और फाइबर की जांच ज्यादा भरोसेमंद तरीका है.

एक छोटी सी बकरी से जुड़ा है बड़ा कारोबार

चांगथांगी बकरी आकार में भले ही सामान्य बकरी जैसी दिखाई दे, लेकिन इससे मिलने वाले बेहद महीन रेशों की दुनिया भर में मांग है. इसकी खास ऊन से तैयार पश्मीना शॉल को उसकी मुलायम बनावट, गर्माहट और पारंपरिक कारीगरी के लिए पसंद किया जाता है. इस तरह लद्दाख की कठोर जलवायु में पाली जाने वाली यह खास बकरी न सिर्फ एक महंगे कपड़े का आधार है, बल्कि हजारों चरवाहों और कारीगरों की आजीविका से भी जुड़ी हुई है.

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