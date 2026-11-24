अमेरिका के टेक्सास की रहने वाली एक महिला ने अपनी सर्जरी से निकली हड्डियों को संभालकर रखने का अनोखा तरीका खोज निकाला. 40 की उम्र में ऑब्रे ने चेहरे की सर्जरी के दौरान निकाले गए हड्डी के छोटे-छोटे टुकड़ों को कस्टम-मेड ईयररिंग में बदलवा दिया. सफेद सोने और जिरकोनिया से तैयार ये ईयररिंग उनके लिए सिर्फ ज्वेलरी नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी और पहचान से जुड़ी एक खास याद हैं.

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ऑब्रे ने सोशल मीडिया पर इन ईयररिंग की तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने बताया कि इस साल की शुरुआत में फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी के दौरान उनके चेहरे से निकाले गए हड्डी के छोटे टुकड़ों को उन्होंने डॉक्टरों से संभालकर रखने की अनुमति मांगी थी. डॉक्टरों ने उन्हें ये टुकड़े रखने की इजाजत दे दी.

इसके बाद ऑब्रे ने रेडिट के जरिए ऐसे कलाकार की तलाश शुरू की, जो इन हड्डियों को ज्वेलरी में बदल सके. आखिरकार उन्हें एक कस्टम ज्वेलर मिला, जिसने उनके आइडिया को हकीकत में बदल दिया.

क्यों करवाई थी चेहरे की सर्जरी?

ऑब्रे एक ट्रांसजेंडर महिला हैं और फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी उनके ट्रांजिशन का हिस्सा थी. उन्होंने न्यूजवीक से अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हुए बताया कि उन्हें पूरी जिंदगी लगता रहा कि वह दूसरों से अलग हैं, लेकिन लंबे समय तक उन्होंने खुद को यह स्वीकार नहीं किया कि वह ट्रांस हैं.

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बाद में एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपनी पहचान को खुद और अपने करीबियों के सामने स्वीकार करने का फैसला किया.

क्या होती है फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी

फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी यानी FFS में चेहरे की बनावट को ज्यादा फेमिनिन रूप देने के लिए हड्डियों और सॉफ्ट टिश्यू में बदलाव किए जा सकते हैं. ऑब्रे की सर्जरी के दौरान चेहरे के अलग-अलग हिस्सों से निकले हड्डी के टुकड़े उन्होंने सुरक्षित रख लिए.फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी में चेहरे की हड्डियों से लेकर नाक, जबड़े और ठुड्डी तक बदला जा सकता है.फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी में चेहरे के कई हिस्सों में बदलाव किया जा सकता है.

माथे की उभरी हुई हड्डी को कम या रीशेप किया जा सकता है, जबकि माथा छोटा दिखाने के लिए हेयरलाइन को आगे किया जा सकता है. भौंहों के आकार और स्थिति में बदलाव के लिए Brow lift किया जा सकता है. आंखों के आसपास अतिरिक्त त्वचा या टिश्यू को Eyelid surgery के जरिए बदला जा सकता है. नाक की चौड़ाई, ब्रिज, टिप और कुल आकार को भी बदला जा सकता है. गालों को अधिक उभरा या गोल दिखाने के लिए फैट ग्राफ्टिंग या इम्प्लांट का इस्तेमाल हो सकता है.

हड्डियों से कैसे बनी ज्वेलरी?

ऑब्रे के कस्टम ईयररिंग में उनके सर्जरी से निकले हड्डी के टुकड़ों के साथ व्हाइट गोल्ड की सेटिंग और छोटे जिरकोनिया स्टोन लगाए गए हैं. उन्होंने बताया कि उनके पास अभी कुछ और हड्डियों के टुकड़े भी सुरक्षित हैं और वह भविष्य में उनसे एक नेकलेस बनवाने के बारे में सोच रही हैं.

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ऑब्रे के लिए इन ईयररिंग का मतलब सिर्फ लोगों का ध्यान खींचना नहीं है. वह इन्हें अपने ट्रांजिशन और अपनी पहचान को स्वीकार करने की यात्रा की निशानी मानती हैं.

इन अनोखी ईयररिंग को देखने के बाद लोग भी हैरान हैं. ऑब्रे के मुताबिक, कई लोगों ने उनसे कहा कि ये उनकी देखी हुई सबसे शानदार और अनोखी चीजों में से एक हैं.

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