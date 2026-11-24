जम्मू-कश्मीर का वॉन्टेड आतंकी उजैद कुरैशी मेरठ से गिरफ्तार किया गया है. 10 महीने से जम्मू-कश्मीर पुलिस उजैद की तलाश कर रही थी. मेरठ पुलिस ने सोमवार शाम मेरठ से उजैद को गिरफ्तार किया है. अब जम्मू-कश्मीर पुलिस उससे पूछताछ करेगी. मेरठ पुलिस ने उजैद को उसकी नानी से घर से गिरफ्तार किया है.

और पढ़ें

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि उजैद 14-18 साल के युवकों का एक गिरोह चला रहा था. उजैद का मकसद इन लड़कों को कट्टरपंथी गतिविधियों और फिदायीन हमले के लिए तैयार करना था. जानकारी के मुताबिक, वह इस गिरोह का मास्टरमाइंड था. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस गिरोह का संबंध शहजाद भट्टी नेटवर्क से था. इसके अलावा PoK के तीन नागरिकों के भी इस नेटवर्क में जुड़े होने की जानकारी सामने आई है.

2025 में करने वाले थे फिदायीन हमला

पुलिस के मुताबिक, पिछले साल यह गिरोह फिदायीन हमले की प्लानिंग कर रहा था. लेकिन हमले से पहले इस गिरोह के दो साथी पकड़े गए थे. इसके बाद से ही उजैद फरार हो गया था. पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी. वह लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था. लेकिन सोमवार को पुलिस ने उसकी नानी के घर से उसके गिरफ्तार किया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: मेरठ से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, शहजाद भट्टी से कनेक्शन, कहा था- फिदायीन हमला करने को तैयार

उज़ैद और उसके पिता कपड़ों का कारोबार करते थे. उसका जम्मू-कश्मीर में भी लगातार आना-जाना रहता था. उजैद से ATS और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पूछताछ की है.

इस मामले की एक अहम कड़ी मोहम्मद साजिद है, जिसे जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 27 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया था. साजिद सेना पर फिदायीन हमले की तैयारी कर रहा था. साजिद के पिता असलम सीआरपीएफ में तैनात बताए गए हैं. उजैद साजिद से कहता था कि वो भी फिदायीन हमला करने को तैयार है.

---- समाप्त ----