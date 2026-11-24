गुजरात के अहमदाबाद में पति-पत्नी के रिश्ते में शक और विवाद का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 27 साल की महिला को अपने पति के दूसरी महिला से संबंध होने का शक था. सच जानने के लिए उसने अपने ही घर में CCTV कैमरे लगवा दिए. कुछ समय बाद कैमरों में पति एक दूसरी महिला को चुपके से घर लाते हुए दिखाई दिया.

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पत्नी ने जब पति को फुटेज दिखाई तो उसने किसी को कुछ नहीं बताने की बात कही. साथ ही पत्नी से कहा कि वह जैसा कहेगा, उसे वैसा ही करना होगा. पति के इस व्यवहार से परेशान होकर महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी. मामला अहमदाबाद के दरियापुर इलाके का है. महिला की शिकायत पर माधवपुरा पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, महिला की साल 2017 में लव मैरिज हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही पति पर उसके साथ मारपीट करने के आरोप लगे. महिला का कहना है कि साल 2020 में पहले बेटे के जन्म के बाद पति ने बिना किसी वजह के दो-तीन बार उसके साथ मारपीट की.

इसी दौरान महिला को पति के किसी दूसरी महिला से संबंध होने का शक हुआ. विवाद बढ़ने पर वह अपने बेटे को लेकर मायके चली गई. उसने इस मामले में कोर्ट में याचिका भी दायर की थी. हालांकि, रिश्तेदारों के बीच-बचाव के बाद दोनों के बीच समझौता हो गया और महिला ने अपनी शिकायत वापस ले ली.

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CCTV फुटेज में दूसरी महिला को घर लाते दिखा पति

इसके बाद दंपती ने सरसपुर इलाके में एक मकान खरीदा और वहां साथ रहने लगे. लेकिन दूसरी महिला से संबंधों को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे. पत्नी का आरोप है कि पति उसके साथ मारपीट करता था और कभी बहाने बनाकर उसे घर से मायके भेज देता था.

पति के इस व्यवहार से महिला का शक बढ़ता गया. आखिरकार उसने घर में CCTV कैमरे लगवा दिए, ताकि पति की गतिविधियों पर नजर रख सके. कैमरों की फुटेज में पति कथित तौर पर एक दूसरी महिला को घर लाते हुए दिखाई दिया.

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महिला ने जब पति को CCTV की रिकॉर्डिंग दिखाई तो उसने उससे इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताने की बात कही. पति ने भरोसा दिलाया कि वह उसकी बात मानेगा. लेकिन लगातार हो रहे विवाद और पति के व्यवहार से परेशान महिला ने अपने ससुराल वालों को भी पूरी बात बताई.

इसके बाद उसने माधवपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और अब पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है.

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