बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी की सजावट भी लोगों का ध्यान खींच रही है. अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां में शादी के लिए ऐसा भव्य जयमाला स्टेज तैयार किया जा रहा है, जिसकी थीम राजस्थान के जयपुर स्थित महलों जैसी रखी गई है. पूरा आयोजन स्थल गुलाबी रंग में नजर आने वाला है. बड़े-बड़े पंडालों से लेकर जयमाला के मंच तक, हर जगह पिंक थीम की झलक दिखाई देगी.

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जयपुर के महलों जैसा होगा जयमाला स्टेज

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी में जयमाला समारोह के लिए खास मंच तैयार किया जा रहा है. इसकी बनावट आम शादी समारोहों में बनने वाले स्टेज से बिल्कुल अलग है. मंच को राजस्थानी महलों की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है. इसके लिए ईंटों से आधार बनाया गया है और उसके ऊपर अलग-अलग आकार के पिलर, गुंबद और सजावटी ढांचे लगाए जा रहे हैं. आजतक की टीम जब वहां पहुंची तो देखा कि जयमाला स्टेज के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में सजावटी पिलर और गुंबद तैयार रखे गए हैं. कई पिलर को गुलाबी रंग में रंगा जा रहा है. कई गुंबदों को पहले ही पिंक कलर दिया जा चुका है, जबकि बाकी हिस्सों को अंतिम रूप देने का काम जारी है. स्टेज के निर्माण में जुटे कारीगर दिन-रात मेहनत कर रहे हैं. यहां करीब 20 गुंबदों और कई सजावटी पिलरों का इस्तेमाल किया जा रहा है. इन सभी को एक साथ जोड़कर महलनुमा स्वरूप दिया जाएगा. शादी के दिन जब पूरा मंच रोशनी और सजावट से जगमगाएगा तो इसका नजारा किसी राजस्थानी महल जैसा दिखाई देने की उम्मीद है.

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पिंक थीम पर सजेगा पूरा शादी समारोह

इस शादी की सजावट की सबसे खास बात इसका गुलाबी रंग है. सिर्फ जयमाला स्टेज ही नहीं, बल्कि शादी में लगाए जा रहे पंडाल और टेंट भी पिंक थीम पर तैयार किए जा रहे हैं. आयोजन स्थल पर जगह-जगह गुलाबी रंग की सजावट देखने को मिल रही है. जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है. इसी गुलाबी रंग की थीम को नदवां गांव में होने वाले इस शादी समारोह की सजावट में प्रमुखता दी जा रही है. जयमाला स्टेज के आसपास भी इसी रंग की सजावट की जाएगी. ऐसे में शादी के दिन नदवां में एक अलग ही नजारा देखने को मिल सकता है. जयमाला मंच के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सजावटी सामान को ट्रकों के जरिए लगातार आयोजन स्थल तक पहुंचाया जा रहा है. कारीगर इन सामानों को जोड़ने, रंगने और मंच का आकार देने में जुटे हैं. निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, ताकि शादी से पहले मंच पूरी तरह तैयार हो सके.

आज रात तक पूरा होगा निर्माण, कारीगर दिन-रात जुटे

शादी समारोह 25 नवंबर को होना है. ऐसे में जयमाला स्टेज को 24 नवंबर की रात तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए कारीगरों की कई टीमें काम कर रही हैं. स्टेज के अलग-अलग हिस्सों को तैयार करने के बाद उन्हें निर्धारित स्थान पर लगाया जा रहा है. हालांकि, निर्माण कार्य में जुटे कारीगरों ने मंच की पूरी थीम और सजावट को लेकर खुलकर जानकारी देने से परहेज किया. मौके पर मौजूद एक कारीगर से जब जयमाला स्टेज की थीम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस संबंध में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया. हालांकि, वहां मौजूद सजावटी सामान और निर्माण की शैली से राजस्थानी महलों जैसी थीम साफ नजर आ रही है.

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10 से 12 बीघा जमीन पर तैयारियां, भोज के लिए भी खास इंतजाम

शिवांगी की शादी के लिए नदवां गांव में करीब 10 से 12 बीघा जमीन पर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं. यहां विशाल पंडाल बनाए गए हैं. मेहमानों के स्वागत, बैठने, ठहरने और खाने-पीने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इस शादी में भोज भी खास आकर्षण बनने वाला है. करीब 4 से 5 लाख मेहमानों के पहुंचने की चर्चा है. इनके लिए 150 से ज्यादा तरह के पकवान तैयार किए जाने की योजना है. भोजन बनाने के लिए 500 से अधिक हलवाइयों को लगाया गया है. विशाल रसोई में मिठाइयों से लेकर मुख्य व्यंजनों तक की तैयारी चल रही है.

बारिश ने बढ़ाई थी परेशानी, जेसीबी से दुरुस्त कराया गया मैदान

शादी की तैयारियों के बीच पिछले दिनों हुई बारिश ने आयोजकों की मुश्किलें बढ़ा दी थीं. आयोजन स्थल के कई हिस्सों में पानी और कीचड़ जमा हो गया था. इससे मेहमानों की आवाजाही और पंडालों के आसपास की व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी. इसके बाद मैदान को दुरुस्त करने के लिए जेसीबी लगाई गई. जलभराव वाले हिस्सों को ठीक कराया गया और जहां जरूरत पड़ी वहां मिट्टी डलवाकर जमीन को समतल करने की कोशिश की गई. मौसम साफ होने के बाद तैयारियों में तेजी आई है.

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डिफेंडर, थार और शाही जयमाला स्टेज की चर्चा

अनंत सिंह की बेटी की शादी में एक के बाद एक खास इंतजाम चर्चा में हैं. दामाद को करीब तीन करोड़ रुपये की लैंड रोवर डिफेंडर देने की चर्चा है. वहीं, घुड़दौड़ के विजेता के लिए महिंद्रा थार इनाम में है. घुड़दौड़ के लिए करीब 11 बीघा जमीन पर ट्रैक भी तैयार किया गया है. अब इस शादी में राजस्थानी महल जैसा जयमाला स्टेज एक और बड़ा आकर्षण बनने जा रहा है. पिंक थीम पर सजावट, विशाल पंडाल और लाखों मेहमानों के लिए भोज की तैयारियों के बीच सबकी निगाहें 25 नवंबर के समारोह पर टिकी हैं. नदवां में तैयार हो रहा यह भव्य आयोजन शादी के दिन अपने खास अंदाज के लिए चर्चा में रह सकता है.

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