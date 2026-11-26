उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर विवाद जारी है. इसी खींचतान के बीच सपा सांसद इकरा हसन ने कांग्रेस नेतृत्व को सख्त संदेश दिया है. उन्होंने साफ कर दिया है कि सपा अपनी 111 मौजूदा सीटों पर कोई समझौता नहीं करेगी.

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कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने इस दौरान दावा कि लोकसभा में कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का पद काफी हद तक समाजवादी पार्टी के समर्थन और योगदान की वजह से ही मिला है.

आगामी यूपी विधानसभा चुनावों के लिए सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर इकरा हसन ने पार्टी का रुख पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है. उन्होंने कहा, 'हमने स्पष्ट कर दिया था कि हमारी 111 सिटिंग सीटों पर कोई विचार-विमर्श नहीं होगा. हमारी सिटिंग विधायकों की सीट पर हमारा ही लॉजिकल क्लेम बैठता है, उनका नहीं बैठता है.'

'हम इमरान मसूद का दुख समझ सकते हैं'

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी विधानसभा सीटों पर दावेदारी को लेकर उठ रहे विवाद पर भी इकरा हसन ने प्रतिक्रिया दी. मसूद की नाराजगी पर उन्होंने कहा, 'मैं समझ सकती हूं कि जब अपनी लोकसभा सीट से कुछ सीटें जाती हैं, तो मैं समझ सकती हूं कि दुख होता है. हम इमरान मसूद का दुख समझ सकते हैं, लेकिन अलायंस व्यक्ति विशेष से बड़ा होता है.'

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कैराना सांसद ने आगे कहा कि ये कांग्रेस के लोग बेहतर बता पाएंगे कि वो कहां अलायंस करना चाहते हैं. कांग्रेस का अगर सेंटर में कोई बड़ा सहयोगी दल है तो सपा है. अगर आज एलओपी का पद कांग्रेस के पास है तो उसमें भी बहुत बड़ा योगदान और सहयोग सपा का है.

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कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर ऐतराज जताते हुए इकरा ने कहा, 'मेरी कांग्रेस लीडरशिप से यही अपील है कि इन सब चीजों का सही आकलन करे कि उनके नेता किस तरीके के बयान दे रहे हैं. अगर ये औपचारिक बयान हैं तो हमें बेहतर कम्युनिकेट किया जाए उनकी तरफ से और अगर औपचारिक नहीं हैं तो उन्हें रोका जाए.'

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