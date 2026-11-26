सोचिए, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं और वहां ऑर्डर देने के लिए आपको एक शब्द भी बोलने की जरूरत न पड़े. न वेटर को आवाज लगानी हो और न ही अपनी पसंद का खाना बताने के लिए बोलना पड़े. आप बस इशारे से अपनी पसंद बता दें और कुछ ही देर में खाना आपकी टेबल पर आ जाए. चीन में एक ऐसा ही अनोखा रेस्टोरेंट है, जहां बिना बोले भी लोग आराम से खाना ऑर्डर कर सकते हैं. इस रेस्टोरेंट की खासियत सिर्फ इसका अलग तरीका नहीं, बल्कि इसके मालिकों का नेक दिल भी है. वे जरूरतमंद लोगों को मुफ्त खाना खिलाते हैं और सुनने में परेशानी वाले लोगों को रोजगार भी देते हैं.



कहां है यह अनोखा रेस्टोरेंट?

चीन के शांक्सी प्रांत के ताइयुआन शहर में यह खास रेस्टोरेंट मौजूद है. इसका नाम 'चाओशान डेफ सिस्टर' (Chaoshan Deaf Sister) है. इसे यिन यिंग और उनके पति फेंग याबिन चलाते हैं. खास बात यह है कि दोनों को सुनने में परेशानी होती है. इसके बावजूद उन्होंने अपना रेस्टोरेंट शुरू किया और ऐसा माहौल बनाया, जहां ग्राहकों को खाना ऑर्डर करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ती. इस रेस्टोरेंट में मुख्य रूप से स्टीम्ड राइस रोल यानी भाप में पकाए जाने वाले चावल के रोल मिलते हैं. यहां आने वाले ग्राहकों को अपनी पसंद का खाना बताने के लिए आवाज लगाने की जरूरत नहीं होती. वे मेन्यू की तरफ इशारा करके या हाथों के इशारों से अपना ऑर्डर दे सकते हैं.



इशारों से समझते हैं ग्राहकों की पसंद

आमतौर पर किसी रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने के लिए ग्राहक वेटर को बुलाते हैं और अपनी पसंद बताते हैं. लेकिन इस रेस्टोरेंट में तरीका थोड़ा अलग है. यहां ग्राहकों की मदद के लिए साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा का चार्ट रखा गया है. इसकी मदद से ग्राहक बता सकते हैं कि उन्हें क्या खाना है. अगर किसी ग्राहक को सांकेतिक भाषा नहीं आती, तो भी उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है. वह मेन्यू में अपनी पसंद की डिश की तरफ उंगली से इशारा कर सकता है. रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग उसके इशारे को समझकर ऑर्डर ले लेते हैं.



इस तरह यहां न तो बातचीत को लेकर कोई परेशानी होती है और न ही किसी को असहज महसूस करना पड़ता है. ग्राहक मुस्कुराते हुए अपना खाना ऑर्डर करते हैं और रेस्टोरेंट के कर्मचारी भी उसी गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हैं.



अपने जैसे लोगों को भी देते हैं रोजगार

इस रेस्टोरेंट की एक और खास बात यह है कि यहां यिन यिंग और फेंग याबिन ने अपने जैसे यानी सुनने में परेशानी का सामना करने वाले दूसरे लोगों को भी काम दिया है. इससे उन्हें रोजगार मिलता है और वे आत्मनिर्भर बन पाते हैं. रेस्टोरेंट के मालिकों ने ऐसा माहौल तैयार किया है, जहां कर्मचारियों को अपनी परेशानी की वजह से किसी तरह की झिझक महसूस न हो. यहां सभी लोग मिलकर काम करते हैं और ग्राहकों को अच्छी सुविधा देने की कोशिश करते हैं.



जरूरतमंदों को मुफ्त में खिलाते हैं खाना

इस कपल की कहानी सिर्फ उनके अनोखे रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं है. दोनों जरूरतमंद लोगों की मदद भी करते हैं. वे ऐसे लोगों को मुफ्त में खाना देते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते. इनमें सुनने में परेशानी का सामना करने वाले छात्र और सफाई कर्मचारी भी शामिल हैं. रेस्टोरेंट चलाने वाले इस कपल का मानना है कि उन्हें भी जिंदगी में कई लोगों से मदद और प्यार मिला है. अब वे दूसरों की मदद करके उस अच्छाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं.



पैसे नहीं होने पर भी खिला दिया खाना

इस रेस्टोरेंट की चर्चा उस समय ज्यादा होने लगी, जब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वहां पहुंचा. उसने रेस्टोरेंट के मालिकों से कहा कि उसके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं हैं. ऐसे में आमतौर पर कोई भी रेस्टोरेंट मालिक उसे खाना देने से मना कर सकता था, लेकिन इस कपल ने ऐसा नहीं किया. उन्होंने इन्फ्लुएंसर को मुफ्त में खाना खिलाया. इतना ही नहीं, उन्होंने काउंटर पर रखे अपने पैसे भी उसे देने की पेशकश की. कपल की इस दरियादिली से इन्फ्लुएंसर काफी प्रभावित हुआ. उसने सोशल मीडिया पर दोनों की कहानी शेयर की और उनकी एक तस्वीर भी बनाई. इसके बाद यह रेस्टोरेंट और इसके मालिकों की कहानी इंटरनेट पर चर्चा में आ गई.



छोटी सी पहल से पेश की बड़ी मिसाल

चीन के इस कपल ने अपने काम से दिखाया है कि किसी की परेशानी उसके सपनों के बीच रुकावट नहीं बननी चाहिए. दोनों ने न सिर्फ अपना कारोबार खड़ा किया, बल्कि दूसरे लोगों के लिए रोजगार के मौके भी बनाए हैं. उनका रेस्टोरेंट बताता है कि ग्राहकों से जुड़ने के लिए हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती. कई बार एक इशारा, एक मुस्कान और मदद करने की छोटी सी कोशिश भी लोगों का दिल जीत सकती है.

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