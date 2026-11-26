राजस्थान में जिला प्रमुख चुनाव के बाद सोशल मीडिया पर संतोष कुमारी ट्रेंड करने लगीं. उन्हें लेकर इतनी चर्चा हुई कि वो बुधवार को एक्स पर देश की टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में उनका नाम शामिल हो गया. दरअसल, संतोष कुमारी जैसलमेर की जिला प्रमुख चुनी गई हैं और वो अपनी उम्र की वजह से खबरों में हैं. उनकी उम्र 21 साल 36 दिन बताई जा रही है. उनकी कहानी इसलिए भी दिलचस्प है, क्योंकि चुनाव के चरण और उम्र का एक ऐसा संयोग बना, जिसने उन्हें इस चुनाव में उतरने का मौका दिया.

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चर्चा है कि अगर जैसलमेर में पंचायत चुनाव पहले चरण में होते तो संतोष चुनाव लड़ने के योग्य भी नहीं होतीं. दरअसल, जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल होना जरूरी है. संतोष ने चुनाव के दौरान यह उम्र पूरी कर ली थी. यानी चुनाव कार्यक्रम का समय उनके लिए अहम साबित हुआ.

कौन हैं संतोष कुमारी?

संतोष कुमारी ने वार्ड संख्या 21 से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी. नामांकन के साथ दाखिल किए गए उनके शपथ पत्र के मुताबिक, उनकी उम्र 21 वर्ष 19 दिन थी. वह जैसलमेर जिले की पोकरण तहसील के मिहिरों की ढाणी, ग्राम पंचायत माढपुरा की निवासी हैं. शपथ पत्र में उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास बताई है. दस्तावेज के अनुसार, उनके नाम पर एसबीआई बैंक खाते में करीब 1,000 रुपये जमा हैं, जबकि उनके पास लगभग 70 हजार रुपये कीमत की स्कूटी और 20 हजार रुपये के सोने के आभूषण हैं.

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ज़िला प्रमुख साहिबा….!! जैसलमेर…!! https://t.co/vzRFEmWlv5 — kapil bishnoi (@Kapil_Jyani_) November 25, 2026

उन्होंने अपनी अचल संपत्ति में आवासीय प्लॉट और मकान का भी विवरण दिया है. उनके पिता का नाम चौथाराम है. उनके पिता चौथाराम भील ग्राम विकास अधिकारी यानी VDO हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी हैं.

अब उनके फोटो और वीडियो काफी शेयर हो रहे हैं और उन्हें सबसे कम उम्र की जिला प्रमुख बताया जा रहा है. चुनाव के बाद संतोष ने कहा कि वह सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर जिले के विकास के लिए काम करेंगी. उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने को भी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल बताया.



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