क्रिकेट की दुनिया में अब एक नई पीढ़ी अपनी पहचान बना रही है. खास बात ये है कि इस पीढ़ी में कई ऐसे युवा खिलाड़ी हैं, जिनके पिता भारतीय क्रिकेट के बड़े नाम रह चुके हैं. सचिन तेंदुलकर से लेकर वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ तक, इन दिग्गजों के बच्चे अब क्रिकेट के मैदान पर अपना हुनर दिखा रहे हैं. कोई अंडर-19 क्रिकेट में शतक लगा रहा है, तो कोई घरेलू क्रिकेट और IPL में अपनी जगह बना रहा है. आइए जानते हैं इन Gen Z क्रिकेटर्स के बारे में.

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1. अर्जुन तेंदुलकर

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी क्रिकेट में अपना करियर बना रहे हैं. 24 सितंबर 1999 को जन्मे अर्जुन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और बल्लेबाज हैं. उन्होंने 2022 में गोवा की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलना शुरू किया. रणजी ट्रॉफी में राजस्थान के खिलाफ अपने पहले मैच में ही उन्होंने 120 रन की पारी खेली थी. IPL में मुंबई इंडियंस से शुरुआत करने वाले अर्जुन को 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी टीम में शामिल किया.

2. आर्यवीर सहवाग

वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग भी अपने पिता की तरह बल्लेबाजी में आक्रामक अंदाज दिखा रहे हैं. दिल्ली की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले आर्यवीर ने अक्टूबर 2026 में अंडर-19 वीनू मांकड़ ट्रॉफी में चंडीगढ़ के खिलाफ 173 रनों की शानदार पारी खेली थी. इसके अलावा, उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर-19 वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में भी चुना गया. नवंबर 2026 में उन्होंने अंडर-19 एशिया कप में भी शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल में 58 रन बनाए.

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3. अन्वय द्रविड़

राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ भी क्रिकेट में अपनी पहचान बना रहे हैं. विकेटकीपर और बल्लेबाज अन्वय ने कर्नाटक की अंडर-16 टीम से खेलते हुए अच्छा प्रदर्शन किया है. जुलाई 2026 में श्रीलंका दौरे के लिए उनका भारतीय अंडर-19 टीम में सेलेक्शन हुआ था. इसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर-19 सीरीज के लिए भी चुना गया. अक्टूबर 2026 में उन्होंने वीनू मांकड़ ट्रॉफी में गुजरात के खिलाफ 100 गेंदों पर 151 रन की शानदार पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाई.

4. समित द्रविड़

राहुल द्रविड़ के बड़े बेटे समित द्रविड़ भी क्रिकेट में एक्टिव हैं. वो मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज और तेज गेंदबाज हैं. समित कर्नाटक की अंडर-19 टीम का हिस्सा रह चुके हैं. 2024 में उन्हें महाराजा ट्रॉफी KSCA टी20 टूर्नामेंट के लिए मैसूर वॉरियर्स ने अपनी टीम में शामिल किया था. वो कूच बिहार ट्रॉफी जीतने वाली कर्नाटक अंडर-19 टीम का भी हिस्सा थे. इस तरह समित भी अपने पिता की तरह क्रिकेट में करियर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

इन युवा खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट का मैदान कोई नई जगह नहीं है. बचपन से ही उन्होंने अपने घरों में क्रिकेट का माहौल देखा है, लेकिन अब वे अपने प्रदर्शन से खुद की पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं. किसी के पास पिता का अनुभव है, तो कोई अपनी मेहनत और खेल के दम पर आगे बढ़ रहा है. आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि ये जेन जी क्रिकेटर्स अपने दिग्गज पिताओं की विरासत को किस तरह आगे बढ़ाते हैं.

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