आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक भीषण सड़क हादसे ने चार परिवारों की खुशियां छीन लीं. यहां शादी समारोह से लौट रहे लोगों की गाड़ी खड़े ट्रक से टकरा गई. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी में सवार लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला.

और पढ़ें

यह हादसा अनंतपुर जिले के याडिकी मंडल में रायालाचेरुवु के पास हुआ. जानकारी के मुताबिक, एक टोफान गाड़ी हैदराबाद से ताडीपत्री की ओर जा रही थी. इसमें सवार सभी लोग हैदराबाद में एक शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान सड़क पर खड़े एक ट्रक से गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई.

हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों की पहचान याडिकी इलाके के रहने वाले सिद्धू और लक्ष्मी प्रसाद के रूप में हुई है. बाकी दो मृतकों की पहचान अभी नहीं हो सकी है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को तुरंत आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि खड़े ट्रक से गाड़ी की टक्कर किन परिस्थितियों में हुई.

Advertisement

सड़क मंत्री ने व्यक्त की संवेदना

हादसे पर आंध्र प्रदेश के सड़क एवं भवन मंत्री मंडिपल्ली रामप्रसाद रेड्डी ने दुख जताया. उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों से फोन पर घायलों की हालत की जानकारी ली. मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी घायलों को बेहतर इलाज मिले और चिकित्सा सुविधाओं में कोई देरी न हो.

यह भी पढ़ें: मोगा में AAP की रैली से पहले बड़ा हादसा, कॉफी मशीन फटने से एक शख्स जख्मी

मंत्री ने सड़क हादसों को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय मजबूत करने की जरूरत भी बताई. उन्होंने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और सफर के दौरान सावधानी बरतने की अपील की.

शादी की खुशियों के बीच घर लौट रहे परिवारों के लिए यह सफर कभी न भूलने वाला दर्द बन गया. हादसे ने एक बार फिर सड़क पर खड़े भारी वाहनों की सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

---- समाप्त ----