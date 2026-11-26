अगर आपके यूरिन का रंग बदल रहा है तो ये सिर्फ पानी की कमी नहीं है. ये कुछ बीमारियों का लक्षण भी हो सकता है. यूरिन के रंग में बदलाव किडनी, लिवर, यूरिन इन्फेक्शन और यहां तक कि ब्लैडर से जुड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकता है. खासतौर पर अगर सही मात्रा में पानी पीने के बाद भी रंग में बदलाव है तो इस मामले में आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए.

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दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में मेडिसिन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर डॉ. सुभाष गिरि ने इस बारे में बताया है. डॉ. सुभाष कहते हैं कि अगर पेशाब का रंग गहरा पीला है तो इसकी सबसे आम वजह शरीर में पानी की कमी हो सकती है. कम पानी पीने, ज्यादा पसीना निकलने या बुखार के दौरान यूरिन अधिक गाढ़ा हो सकता है.

धुंधला या सफेद यूरिन

डॉ. सुभाष बताते हैं कि पेशाब का धुंधला दिखना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का एक लक्षण हो सकता है. इसमें पेशाब के साथ बैक्टीरिया निकल सकते हैं, हालांकि यूटीआई में कुछ और लक्षण भी दिखते हैं, जैसे पेशाब के साथ जलन, बार-बार पेशाब आना और निचले पेट में दर्द भी हो सकता है. अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो इस मामले में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

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लाल या गुलाबी यूरिन

पेशाब का लाल या गुलाबी होना यूरिन में खून आने का संकेत हो सकता है. इसकी वजह किडनी स्टोन या किडनी की बीमारी हो सकती है.कुछ मामलों में यह ब्लैडरकी किसी गंभीर बीमारी में भी ये हो सकता है. इसलिए एक बार पेशाब में खून दिखे तो डॉक्टर से जांच जरूर करानी चाहिए.

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कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है?

अगर यूरिन का रंग लगातार बदल रहा है या उसमें खून दिखाई दे रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें. पेशाब में जलन, बुखार, कमर या पेट में दर्द, आंखों में पीलापन और पेशाब की मात्रा कम होने जैसे लक्षण भी गंभीर समस्या का संकेत हो सकते हैं. इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपकी किडनी में पथरी है और यूरिन का रंग बदल रहा है या यूरिन से खून आ रहा है तो ऐसा हो सकता है की किडनी का स्टोन खिसककर नीचे आ रहा हो. ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है. इस मामले में तुरंत अस्पताल जाएं.

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