घर की साफ-सफाई करते समय हम अक्सर उन चीजों का इस्तेमाल भी करने लगते हैं, जो अब हमारे रोजमर्रा के काम की नहीं रहतीं. पुराने कपड़े, फटी टी-शर्ट और बेकार हो चुके तौलिये को पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करना भी ऐसी ही एक आदत है. इससे भले ही कपड़ों का दोबारा इस्तेमाल हो जाता हो, लेकिन वास्तु शास्त्र में इसे लेकर कुछ सावधानियां बताई गई हैं. मान्यता है कि घर की स्वच्छता का संबंध केवल गंदगी हटाने से नहीं, बल्कि सकारात्मक माहौल बनाए रखने से भी होता है. ऐसे में पोछा लगाने के लिए किस तरह के कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए, आइए जानते हैं.

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1. रोज पहने जाने वाले पुराने कपड़ों से न लगाएं पोछा

वास्तु शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़ों को पोछे के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. माना जाता है कि ऐसे कपड़ों में व्यक्ति की पुरानी ऊर्जा और दिनभर की थकान जुड़ी होती है. इसलिए घर के फर्श की सफाई के लिए अलग कपड़ा रखना बेहतर माना जाता है.

2. फटे और बदबूदार कपड़ों को कहें अलविदा

कई बार घर में पुराने कपड़े लंबे समय तक पड़े रहते हैं. इनमें से कुछ कपड़े इतने खराब हो जाते हैं कि उनसे बदबू आने लगती है या वे जगह-जगह से फट जाते हैं. वास्तु की मान्यताओं में ऐसे कपड़ों को घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता. बेहतर है कि बहुत पुराने और खराब कपड़ों को घर से हटा दें.

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3. पोछे के लिए हमेशा अलग कपड़ा रखें

घर की सफाई के लिए एक अलग सूती कपड़ा या अच्छी क्वालिटी का मॉप इस्तेमाल करना चाहिए. इससे सफाई भी बेहतर तरीके से होती है और रोज पहने जाने वाले कपड़ों का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ता. वास्तु के अनुसार, घर की साफ-सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजों को अलग और व्यवस्थित रखना शुभ माना जाता है.

4. पुराने कपड़ों को फेंकने के बजाय करें दान

अगर आपके पास ऐसे पुराने कपड़े हैं, जो अब आप नहीं पहनते, लेकिन उनकी हालत अच्छी है, तो उन्हें फेंकने की जगह जरूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं. वास्तु और धार्मिक मान्यताओं में दान को पुण्य का काम माना गया है. हालांकि, दान करते समय ध्यान रखें कि कपड़े साफ-सुथरे और पहनने योग्य हों.

5. इस्तेमाल के बाद गीला पोछा न छोड़ें

वास्तु के साथ-साथ साफ-सफाई के लिहाज से भी इस बात का ध्यान रखना जरूरी है. पोछा लगाने के बाद कपड़े को अच्छी तरह धोकर सुखा लेना चाहिए. गीले और गंदे पोछे को लंबे समय तक घर के किसी कोने में छोड़ने से बदबू और बैक्टीरिया पनप सकते हैं. इसलिए इसे साफ करके सूखी जगह पर रखना बेहतर है.

6. घर के कोनों और दरवाजों की सफाई भी जरूरी

सिर्फ फर्श पर पोछा लगा देना ही पर्याप्त नहीं है. घर के दरवाजों के पीछे, फर्नीचर के नीचे और कोनों में भी धूल-मिट्टी जमा हो सकती है. वास्तु में घर के हर हिस्से को साफ और व्यवस्थित रखने पर जोर दिया जाता है. मान्यता है कि स्वच्छ और व्यवस्थित घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है.

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7. सफाई के सामान को सही जगह पर रखें

पोछे, झाड़ू और सफाई में इस्तेमाल होने वाले दूसरे सामान को इधर-उधर बिखेरकर नहीं रखना चाहिए. इनके लिए घर में एक अलग जगह निर्धारित करें. इस्तेमाल के बाद सभी चीजों को साफ करके व्यवस्थित तरीके से रखें. इससे घर में साफ-सफाई बनी रहती है और सामान भी लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है.



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