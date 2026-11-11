सीट शेयरिंग से लिए सपा ने तैयार किया कांग्रेस का 'चुनावी डोजियर', 2022 के नतीजों से बताएगी हैसियत

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए 'इंडिया' गठबंधन के तहत सीटों के तालमेल पर औपचारिक चर्चा शुरू होने से पहले ही सपा ने अपनी तैयारी मजबूत कर ली है. कांग्रेस की ओर से सूबे की 403 विधानसभा सीटों में से 200 से अधिक सीटों पर दावेदारी पेश करते हुए ‘बराबर का साझेदार’ बनने की मांग की जा रही है. ऐसे में सपा ने यूपी में कांग्रेस की सियासी हैसियत बताने के लिए एक रिपोर्ट सौंपेगी.

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सूत्रों के मुताबिक, सपा ने 2022 के चुनावी आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस की स्थिति का एक डोजियर तैयार किया है. सपा का रुख साफ है कि सीटों का बंटवारा महज संख्या के बजाय उम्मीदवारों की ‘जीतने की क्षमता’ पर आधारित होना चाहिए.

यूपी में कांग्रेस की हैसियत बताएगी सपा

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत कैसी है, उसे लेकर एक डोजियर तैयार किया है. सपा ने कांग्रेस के 2022 चुनाव के आंकड़ों को लेकर बनाया है. 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल 403 में से 399 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे. कांग्रेस प्रतापगढ़ की रामपुर खास और महाराजगंज की फरेंदा सीट पर जीत दर्ज की थी जबकि 4 सीटों पर वह दूसरे स्थान पर रही.

2022 में 399 सीटों में से 387 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी.पार्टी को पूरे प्रदेश में मात्र 21.51 लाख वोट मिले, जो कुल मतदान का लगभग 2.33% था.

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उत्तर प्रदेश की सिर्फ 46 सीटें ऐसी थीं जहां कांग्रेस प्रत्याशी 10,000 से अधिक मत हासिल कर सके. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, 10,000 वोटों का मतलब महज 5% मत प्रतिशत और प्रति बूथ औसतन लगभग 25 वोट होता है, जो भाजपा के खिलाफ मजबूत चुनौती पेश करने के लिहाज से काफी कमजोर माना जा रहा है.

सपा के मौजूदा विधायकों का फंसा पेच

यूपी की जिन 46 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस 10,000 से अधिक वोट पाई थी, उनमें से 10 सीटों पर इस समय समाजवादी पार्टी के विधायक काबिज हैं. सपा इन सीटों पर अपने मौजूदा विधायकों से टिकट काटकर कांग्रेस में देने के पक्ष में नहीं है.

सपा सिर्फ उन इक्का-दुक्का सीटों को छोड़ सकती है, जहां पार्टी विधायकों ने पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो गए हैं. इसके सिवा सपा कोई दूसरी सीटें नहीं देना चाहती है.

कांग्रेस की दूसरे स्थान वाली सीटों का अंतर

उत्तर प्रदेश की जिन 4 सीटों पर कांग्रेस 2022 में दूसरे नंबर पर रही, उनमें से सिर्फ अमेठी की जगदीशपुर सीट में मुकाबला करीबी था, कांग्रेस यह सीट 13,000 वोट से हार गई थी. जगदीशपुर के सिवा बाकी तीन सीटो पर जीत और हार का अंतर काफी था.

मथुरा, खैरागढ़ और किदवई नगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को ठीक-ठाक वोट मिले थे. मथुरा में 49,000 वोट तो खैरागढ़ सीट पर 36,000 और किदवई नगर 38,000 वोटों के भारी अंतर से कांग्रेस चुनाव हारी थी.

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2024 चुनाव के लिहाज से सीट शेयरिंग

2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सपा गठबंधन के तहत 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़कर 6 पर जीत दर्ज की थी. इन 17 संसदीय क्षेत्रों के अंतर्गत कुल 85 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 12 विधानसभा क्षेत्रों में सपा के मौजूदा विधायक मौजूद हैं.

सपा सूत्रों के मुताबिक, सीट बंटवारे का मुख्य एजेंडा सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवार की जीत की संभावना ही होगी, फिर चाहे वह सपा का उम्मीदवार हो या कांग्रेस का., सपा इस डेटा-आधारित बेहतर रणनीति के जरिए मैदान में उतरकर बीजेपी का मुकाबला करना चाहती है,

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