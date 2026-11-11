प्रियंक खड़गे के खिलाफ शिकायत दर्ज, RSS पर लगाए थे आरोप!

कर्नाटक में कारतूस बरामदगी के मामले ने अब सियासी मोड़ ले लिया है. बिहार और हरियाणा में करीब 44,250 जिंदा कारतूस मिलने के बाद RSS का नाम लेकर राज्य के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे खुद विवादों में घिर गए हैं. उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है.

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शिकायतकर्ता ने मंत्री पर फर्जी खबर फैलाने, लोगों को गुमराह करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. मामला इसलिए भी गरमा गया है क्योंकि BJP सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी खड़गे पर निशाना साधते हुए उन्हें फेक न्यूज फैलाने वाला बता दिया है.

दरअसल, बिहार और हरियाणा में करीब 44,250 जिंदा कारतूस बरामद होने पर कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया था. आरोप है कि इस पोस्ट के जरिए उन्होंने कारतूस बरामदगी के मामले को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जोड़ने की कोशिश की.

इसी पोस्ट को लेकर तेजस ए गौड़ा नाम के शख्स ने मंगलवार को बेंगलुरु के बनशंकरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दी. शिकायत में कहा गया कि मंत्री के बयान और इशारों से ऐसा संदेश गया कि RSS का संबंध आपराधिक गतिविधियों से है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मंत्री ने यह जानते हुए भी ऐसी जानकारी साझा की कि वह गलत है.

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BNS की तीन धाराओं में FIR की मांग

शिकायतकर्ता ने पुलिस से प्रियंक खड़गे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 192, 196 और 353 के तहत FIR दर्ज करने की मांग की है. इनमें दंगा भड़काने के इरादे से उकसावा देने, अलग-अलग समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने और सार्वजनिक शांति को प्रभावित करने वाले बयान देने से जुड़े प्रावधान शामिल हैं.

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शिकायत में पुलिस से सोशल मीडिया पोस्ट के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और बिहार-हरियाणा पुलिस से कारतूस बरामदगी के मामलों की जानकारी जुटाने को भी कहा गया है। साथ ही यह जांच करने की मांग की गई है कि क्या मंत्री ने जानबूझकर गलत जानकारी फैलाई थी. हालांकि, शिकायत दर्ज होने के बावजूद बुधवार तक प्रियंक खड़गे के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई थी. पुलिस ने इसकी पुष्टि की है.

तेजस्वी सूर्या ने भी साधा निशाना

इस विवाद में BJP सांसद तेजस्वी सूर्या भी कूद पड़े हैं. उन्होंने X पर पोस्ट कर कर्नाटक सरकार और गृह मंत्री पर हमला बोला. सूर्या ने प्रियंक खड़गे को 'फेक न्यूज फैलाने वाला' बताते हुए कहा कि राज्य के गृह मंत्री का इस तरह की जानकारी फैलाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच और आगे की कार्रवाई का इंतजार है. लेकिन कारतूस बरामदगी से शुरू हुआ विवाद अब RSS, कांग्रेस और BJP के बीच सियासी टकराव का नया मुद्दा बन गया है.

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