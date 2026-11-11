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IIT मद्रास के छात्र की AI टेक्नोलॉजी ने अमेर‍िका में गाड़े झंडे! जान‍िए- पूरी ड‍िटेल

आईआईटी मद्रास के छात्र कृष्णा गरीगपति के एआई वेंचर 'CogniMesh' ने तीन प्रमुख अमेरिकी सरकारी प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों पर 'अवार्डेबल' मान्यता हासिल कर ली है. इसमें अमेरिकी रक्षा विभाग के सीडीएओ और डार्पा एरीस मार्केटप्लेस जैसे प्रतिष्ठित मंच शामिल हैं, जो इस युवा उद्यमी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.

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जानिए कैसे कृष्णा गरीगपति के एआई वेंचर ने DARPA ERIS तक बनाई अपनी जगह (Image: LinkedIn/@Krishna Garigipati)
जानिए कैसे कृष्णा गरीगपति के एआई वेंचर ने DARPA ERIS तक बनाई अपनी जगह (Image: LinkedIn/@Krishna Garigipati)

देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के छात्र जब अपनी पढ़ाई के साथ-साथ ग्लोबल स्तर पर कुछ नया कर दिखाते हैं, तो वह पूरे देश के लिए गर्व का विषय बन जाता है. ऐसा ही कुछ कर दिखाया है आईआईटी मद्रास (IIT Madras) के एक छात्र ने, जिनके एआई वेंचर ने अमेरिका के सरकारी महकमों और रक्षा अनुसंधान मंचों पर अपनी धाक जमाई है.

क्या है 'CogniMesh' और इसकी उपलब्धि?

आईआईटी मद्रास से डेटा साइंस और एप्लीकेशन में बीएस (BS) की पढ़ाई कर रहे कृष्णा गरीगपति ने अपने वेंचर प्रोजेक्ट जेनेस‍िस AI लैब्स के तहत एक एआई टेक्नोलॉजी 'CogniMesh' विकसित की है. इसे यूएस-आधारित Robotic Technology Inc. के सहयोग से तैयार किया गया है.

इस तकनीक को अमेरिका के तीन बड़े सरकारी प्लेटफॉर्म्स पर सम्मानित/स्वीकार्य मान्यता मिल चुकी है. ये हैं तीन प्लेटफॉर्म जहां म‍िली स्वीकृत‍ि... 

DARPA ERIS Marketplace: (डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी से जुड़ा प्लेटफॉर्म)

Tradewinds Solutions Marketplace: (अमेरिकी रक्षा विभाग के चीफ डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिस से जुड़ा)

US Army Applications Laboratory (AAL) DevX Autonomy Platform

इस मान्यता के मिलने के बाद अब CogniMesh को अधिकृत अमेरिकी सरकारी ग्राहकों और रक्षा हितधारकों के साथ संभावित जुड़ाव और तकनीक अधिग्रहण के रास्ते पर आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है.

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प्रोजेक्ट जेनेसिस और ऑटोनॉमस रिसर्च का विजन

कृष्णा सिर्फ एक छात्र नहीं, बल्कि 'प्रोजेक्ट जेनेसिस' के संस्थापक और आरएंडडी (R&D) प्रमुख भी हैं. उनका मुख्य उद्देश्य ऐसे एआई सिस्टम तैयार करना है जो केवल पूर्वनिर्धारित कार्यों को न करें, बल्कि एक वैज्ञानिक सहयोगी के रूप में समस्याओं का गहराई से विश्लेषण कर सकें.

उनके नेतृत्व में इस प्रोजेक्ट के तहत ऑटोनॉमस एआई एल्गोरिदम, क्वांटम कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क और एआई-संचालित ड्रग डिस्कवरी जैसे जटिल क्षेत्रों पर काम किया जा रहा है. उनके काम को पहले भी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सराहा जा चुका है.

आईआईटी मद्रास के माहौल ने दी प्रेरणा

अपनी इस सफलता का श्रेय कृष्णा अपने संस्थान और वहां के माहौल को देते हैं. उन्होंने बताया कि आईआईटी मद्रास के बीएस डिग्री प्रोग्राम के पायथन कोर्स ने उनके अंदर प्रोग्रामिंग के प्रति रुचि को फिर से जगाया. इसके अलावा, संस्थान के निदेशक प्रोफेसर वी. कामाकोटी के एक भाषण से उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ अपना स्टार्टअप जारी रखने की बड़ी प्रेरणा मिली.

कृष्णा गरीगपति की यह कहानी इस बात का जीवंत उदाहरण है कि यदि छात्रों में जिज्ञासा, लगन और कुछ नया कर दिखाने का जज्बा हो, तो कॉलेज के दिनों में शुरू किए गए विचार वैश्विक स्तर पर पहचान बना सकते हैं. युवा भारत की यह तस्वीर आने वाले कल के तकनीकी भविष्य की एक मजबूत नींव रख रही है.

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