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एअर इंडिया की कोलकाता-मुंबई फ्लाइट में हाईजैक की धमकी, यात्रियों को उतारा गया

कोलकाता से मुंबई जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट में हाईजैक की धमकी वाला नोट मिला. इसके बाद विमान को कोलकाता एयरपोर्ट के आइसोलेशन बे में ले जाया गया. यात्रियों को उतारकर विमान की जांच की जा रही है.

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: फ्लाइट के वॉशरूम में मिला धमकी भरा नोट. (Photo: ITG)
: फ्लाइट के वॉशरूम में मिला धमकी भरा नोट. (Photo: ITG)

कोलकाता से मुंबई जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट में हाईजैक की धमकी वाला नोट मिला. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक, 11 नवंबर को सुबह 10:37 बजे केबिन क्रू को विमान के वॉशरूम में यह नोट मिला. इसके बाद संबंधित एजेंसियों ने सुरक्षा जांच शुरू कर दी. यात्रियों को विमान से उतार दिया गया.

यह घटना एअर इंडिया की फ्लाइट AI 2772 में हुई. यह A320 विमान कोलकाता से मुंबई जा रहा था. इसका रजिस्ट्रेशन नंबर VT-TNH है. केबिन क्रू को नोट मिलने के बाद पायलटों को इसकी जानकारी दी गई. पायलटों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को अलर्ट किया. इसके बाद तय सुरक्षा प्रक्रिया (SOP) के तहत विमान को कोलकाता एयरपोर्ट के आइसोलेशन बे में ले जाया गया. यह एयरपोर्ट का अलग हिस्सा होता है, जहां सुरक्षा जांच के लिए विमान को खड़ा किया जाता है.

यात्रियों को उतारकर विमान की जांच शुरू

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आइसोलेशन बे एयरपोर्ट का एक अलग हिस्सा होता है. यहां सुरक्षा जांच के लिए विमान को खड़ा किया जाता है. फिलहाल संबंधित अधिकारी विमान की बारीकी से तलाशी ले रहे हैं. यात्रियों को भी विमान से बाहर निकाला गया है. फिलहाल नोट में लिखी बातों का खुलासा नहीं हुआ है. यह भी पता नहीं चल पाया है कि नोट विमान में किसने रखा था. अधिकारियों की जांच के बाद ही इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे.

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इससे पहले इंडिगो की फ्लाइट को मिली थी धमकी

इससे पहले 4 नवंबर को दो इंडिगो विमानों को भी बम होने की ईमेल धमकी मिली थी. इनमें एक फ्लाइट मदीना से हैदराबाद आ रही थी, जबकि दूसरी शारजाह से हैदराबाद जा रही थी.

धमकी मिलने के बाद मदीना-हैदराबाद फ्लाइट (6E 058) को अहमदाबाद डायवर्ट किया गया. वहीं, शारजाह-हैदराबाद फ्लाइट (6E 1422) को मुंबई भेजा गया. दोनों विमानों की वहां लैंडिंग हुई. इसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था.

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