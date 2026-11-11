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Sunil Lahri Ramayana Review: 'रामायण' देख सुनील लहरी को लगा झटका! शूर्पणखा-सीता के सीन देख निराश, बोले- भक्ति नहीं दिखी

सुनील लहरी ने फिल्म रामायण का रिव्यू किया है. उन्होंने फिल्म के कुछ सीन की तारीफ की. जबकि कई महत्वपूर्ण दृश्यों और भावनात्मक संवादों की कमी बताई. सुनील ने कहा कि फिल्म में भक्ति भाव कम और शक्ति प्रधानता ज्यादा है.

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सुनील लहरी को कैसी लगी रामायण (Photo: Social Media)
सुनील लहरी को कैसी लगी रामायण (Photo: Social Media)

नितेश तिवारी की रामायण को बुरे-अच्छे दोनों तरह के रिव्यू मिले हैं. कोई फिल्म की तारीफों के पुल बांध रहा है. तो किसी ने इसके हर एक सीन में कमी निकाली है. अब रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का रोल प्ले करने वाले सुनील लहरी ने फिल्म पर रिएक्ट किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना रिव्यू शेयर किया है.

इससे पहले वो रामायण को लेकर खुलकर नहीं बोल पा रहे थे. मूवी रिलीज का इंतजार कर रहे थे. लेकिन अब सुनील ने खुलकर अपनी राय रखी है. सुनील लहरी ने मूवी को मिला-जुला रिएक्शन दिया है. एक्टर के मुताबिक, फिल्म में कुछ सीन्स बेहद अच्छे हैं. वहीं कई सीन्स में कमी दिखने को मिलती है. सुनील ने खुले विचारों के साथ मूवी की आलोचना की और तारीफ की.

सुनील ने किया रामायण का रिव्यू
एक्टर ने कैप्शन में लिखा- नई रामायण देखी. कुछ खट्टा मीठा अनुभव रहा. दिव्यता और भक्ति भाव नहीं दिखा. कई महत्वपूर्ण दृश्य नहीं हैं. रावण के पात्र को काफी महिमामंडित किया गया है. उन्होंने वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें वो विस्तार से फिल्म रामायण पर बात करते हैं. वो कहते हैं- रामायण बहुत बड़े बजट की, बहुत ही भव्य पिक्चर है. वीएफएक्स वर्ल्ड क्लास हैं. फिल्म का चित्रण बहुत ही सुंदर है. आंखों को बहुत अच्छा लगता है. इस फिल्म के हर किरदार ने अपना काम अच्छे से किया है. दिल से सबने काम किया है. फिल्म के कुछ सीन्स शानदार हैं. लेकिन मेरे विचार से फिल्म में कुछ सीन्स पर और डायलॉग पर ध्यान ही नहीं दिया गया. इनमें खासतौर पर इमोशनल सीन शामिल हैं. मूवी में कुछ सीन्स हैं ही नहीं.

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''जैसे परशुराम वाला सीन है, वो मुझे कमजोर लगा. अहिल्या वाला सीन है ही नहीं. शूर्पणखा का राम के साथ जो सीन है, उसमें वो जिस तरह से राम जी को संबोधित करती हैं वो अच्छा नहीं लगा. सीता जी का राम जी को संबोधित करना भी ठीक नहीं लगा. ऐसे कई सीन्स हैं जो कमजोर हैं जिनमें भक्तिभाव और दिव्यता कम लगती है. फिल्म मेरे विचार से शक्ति प्रधान ज्यादा है, भक्ति प्रधान कम है. आप लोग देखिए और अपने विचार रखिए.''

मूवी में रामानंद सागर की रामायण में राम बने अरुण गोविल ने दशरथ का किरदार निभाया है. सुनील और अरुण शानदार बॉन्ड शेयर करते हैं. सुनील ने अपने खास दोस्त अरुण गोविल के किरदार को लेकर कोई बात नहीं की है. 

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