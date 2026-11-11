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चुनाव से पहले ही BJP ने यहां जीती 77 सीटें, मचा सियासी घमासान

त्रिपुरा निकाय चुनाव में भाजपा ने पांच निकायों की 77 सीटें निर्विरोध जीत ली हैं, जबकि बाकी 268 सीटों पर 27 नवंबर को मतदान होगा. इस नतीजे के बीच सीपीआईएम ने अंबासा में उम्मीदवारों को धमकाकर नामांकन वापस कराने का आरोप लगाया, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि जमीनी रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं हुई.

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त्रिपुरा निकाय चुनाव से पहले BJP को बड़ी बढ़त (Photo-File)
त्रिपुरा निकाय चुनाव से पहले BJP को बड़ी बढ़त (Photo-File)

त्रिपुरा में निकाय चुनाव की वोटिंग से पहले ही BJP ने चुनावी मैदान में बड़ी बढ़त बना ली है. राज्य की 345 निकाय सीटों में से 77 पर पार्टी उम्मीदवारों ने बिना मुकाबले बड़ी जीत हासिल की है. यानी इन सीटों पर वोटिंग की नौबत ही नहीं आएगी. 

हालांकि, इस जीत के साथ ही राज्य की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है. CPI(M) का दावा है कि उसके उम्मीदवारों को डरा-धमकाकर नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया. दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने अपनी जांच में ऐसे आरोपों की पुष्टि ना होने की बात कही है.

राज्य में 21 शहरी निकायों की कुल 345 सीटों पर चुनाव होने हैं. नामांकन की जांच और वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 77 सीटों पर मुकाबला खत्म हो गया. इनमें मोहनपुर, कमालपुर, जिरानिया, रानीरबाजार और शांतिरबाजार की सभी सीटें शामिल हैं. इन पांच निकायों की कुल 65 सीटों पर BJP उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं. इसके अलावा अंबासा, तेलियामुरा और बिशालगढ़ की 12 सीटों पर भी BJP को बिना मुकाबले जीत मिली है.

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दरअसल, त्रिपुरा में BJP ने 2018 के विधानसभा चुनाव में 25 साल पुराने वामपंथी शासन को खत्म कर सत्ता हासिल की थी. इसके बाद 2021 के निकाय चुनाव में भी पार्टी ने 112 सीटें निर्विरोध जीती थीं. अब 2026 के चुनाव में भी निर्विरोध जीत का सिलसिला जारी है.

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268 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला

निर्विरोध सीटों को छोड़ दें तो अब बाकी 268 सीटों पर 27 नवंबर को वोटिंग होगी. इन सीटों के लिए कुल 810 उम्मीदवार मैदान में हैं. उम्मीदवारों की संख्या में BJP सबसे आगे है. पार्टी ने 342 प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि CPI(M) के 228 और कांग्रेस के 201 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. इसके अलावा टिपरा मोथा पार्टी के 10 और अन्य 29 उम्मीदवार भी मैदान में हैं. साथ ही अगरतला नगर निगम की सभी 51 सीटों पर मुकाबला होगा. ऐसे में राजधानी की सीटों पर होने वाला चुनाव भी काफी अहम माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: गोकुल डेयरी के चेयरमैन पद पर महायुति का कब्जा, NCP नेता राजेश पाटील ने तीन वोटों से चुनाव जीता

नाम वापसी पर आमने-सामने BJP और CPI(M)

चुनाव से पहले सबसे ज्यादा विवाद नामांकन वापस लेने को लेकर है. CPI(M) के प्रदेश सचिव जितेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि अंबासा में पार्टी उम्मीदवारों को धमकाया गया. उन्होंने दावा किया कि उम्मीदवारों के घरों पर हमले हुए और उन्हें नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया.

वहीं, राज्य चुनाव आयुक्त पीके चक्रवर्ती ने इन आरोपों पर धलाई के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी थी. उन्होंने बताया कि अधिकारियों की रिपोर्ट में जबरन नामांकन वापस कराने की किसी घटना की पुष्टि नहीं हुई है.

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अब चुनावी लड़ाई का अगला पड़ाव 27 नवंबर होगा. निर्विरोध जीत से BJP ने शुरुआती बढ़त जरूर बना ली है, लेकिन बाकी 268 सीटों पर विपक्ष कितना दम दिखा पाता है, इसका जवाब 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों से मिलेगा.

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