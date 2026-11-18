उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के बीच प्रतापगढ़ के कुंडा में सियासत और आस्था का बड़ा संगम देखने को मिल रहा है. जनसत्ता दल के अध्यक्ष और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के आवास पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री की रामकथा चल रही है.

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कुंडा में धीरेंद्र शास्त्री की चार दिवसीय श्रीराम कथा महज एक धार्मिक आयोजन न रहकर बड़ा सियासी शक्ति प्रदर्शन बन गई है. 17 से 20 नवंबर तक चल रही इस कथा के पहले दिन मंगलवार को बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं और मंत्रियों की मौजूदगी देखने को मिली.

अब सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है कि क्या राजा भैया के द्वारा कराई जा रही रामकथा में बीजेपी नेताओं की मौजूदगी के क्या मायने हैं, क्या 'कथा पॉलिटिक्स' के बहाने राजा भैया 2027 के चुनाव से पहले एनडीए में औपचारिक एंट्री की जमीन तो नहीं तैयार कर रहे हैं?

रामकथा में शामिल हुए बीजेपी के दिग्गज नेता

रामकथा के पहले ही दिन मंगलवार को कुंडा के बेंती स्थित कथा मंडपम में बीजेपी नेताओं, सांसदों और योगी सरकार के मंत्रियों का जमावड़ा देखने को मिला. झारखंड के दिग्गज बीजेपी नेता और लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे पहुंचे थे. कैसरगंज से पूर्व बीजेपी सांसद और बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह भी रामकथा में शामिल हुए. इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से पूर्व बीजेपी सांसद संजीव बालियान शामिल हुए.

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उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, सपा से बगावत कर बीजेपी में आए कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय भी राजा भैया के घर पर चल रही रामकथा में शामिल हुए. सपा से बगावत कर बीजेपी में आए गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह और गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह भी पहुंचे थे.

बीजेपी के मिर्जापुर से एमएलसी और बाहुबली नेता विनीत सिंह, सुल्तानपुर से बीजेपी एमएलसी शैलेंद्र सिंह, लखनऊ के शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी और आजमगढ़ से पूर्व एमएलसी यशवंत सिंह शामिल हुए. इसके अलावा बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय रामकथा में पहुंचे थे.

बाबा रामदेव और स्वामी रविंद्र पुरी ने की शिरकत

बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ योग गुरु बाबा रामदेव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी रविंद्र पुरी समेत कई बड़े संत भी रामकथा में मौजूद रहे. धीरेंद्र शास्त्री की रामकथा में शामिल हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने मंच से राजा भैया की जमकर तारीफ की और सनातन एकता का संदेश दिया. रामदेव ने कहा कि राजा भैया सनातन के गौरव हैं. यह स्वभाव से सनातनी हैं और इनके जींस में भगवान राम, भगवान कृष्ण और हमारे ऋषियों का शौर्य व वीरता है, जो यहां के जन-जन में दिखती है.

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उन्होंने कहा कि जब इस रामकथा का आयोजन तय हुआ, तो राजा भैया ने बड़े प्रेम से उन्हें आमंत्रित किया, जिसे स्वीकार कर यहां आने पर उन्हें बेहद हर्ष और गौरव की अनुभूति हो रही है. सनातन धर्म की मजबूती पर जोर देते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि लोगों को आपस में बंटना नहीं चाहिए, बल्कि सनातन की एकजुटता बनाए रखते हुए अपने धर्म और राष्ट्र धर्म को मजबूत करना चाहिए.

रामकथा के जरिए बीजेपी नेताओं का सियासी संदेश

रामकथा मंच से निकले बयानों ने साफ कर दिया कि निशाना सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर है. सपा प्रमुख ने धीरेंद्र शास्त्री के द्वारा भगवान श्रीकृष्ण को लेकर दिए बयान को लेकर इस कथा के आयोजन पर सवाल उठाए थे. इसके जवाब में कथा के मंच से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए 'कार सेवा' में साथ आने का आह्वान किया.

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राजा भैया को अपना सुख-दुख का साथी बताते हुए मंच से नारा दिया कि 'राजा भैया का दबदबा था, आज भी है और आगे भी रहेगा.' उनके इस अंदाज को सुनकर व्यासपीठ पर बैठे पंडित धीरेंद्र शास्त्री और खुद राजा भैया भी मुस्कुरा उठे. उन्होंने कहा कि वे राजा भैया के निमंत्रण पर यहां आए हैं. राजा भैया उनके सुख-दुख के साथी हैं, ऐसे में उनके यहां आयोजित कथा में शामिल होना जरूरी था, उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में यह भी कहा कि हमारे बिना कथा पूरी कहां होगी.

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सनातन धर्म का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सनातन किसी की दया पर निर्भर नहीं है. इसका इतिहास सतयुग से शुरू होता है. यह सतयुग, त्रेता और द्वापर में भी था और कलियुग में भी रहेगा. उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों को अपना धर्म और इतिहास नहीं पता, उन्हें अपना इतिहास खुद खोजना चाहिए. उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री के एक पुराने विवादित बयान पर उनका बचाव करते हुए कहा कि विरोध करने वालों ने उनकी पूरी बात नहीं सुनी थी, उनका उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था.

क्या 2027 में एनडीए का हिस्सा बनेंगे राजा भैया?

रघुराज प्रताप सिंह हाल के दिनों में जिस तरह की राजनीति करते नजर आ रहे हैं, उससे उनके एनडीए में एंट्री की अटकलों को जन्म दे दिया है. अक्टूबर महीने में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने खुद राजा भैया से मुलाकात की थी, जिसे 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी के आउटरीच अभियान का हिस्सा माना गया.

रामकथा के पहले से राजा भैया हिंदुत्व के एजेंडे पर राजनीति करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने 'बंटोगे तो कटोगे' और 'एक रहोगे तो सेफ रहोगे' जैसे बीजेपी के प्रमुख नारों का समर्थन किया था. उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि उनके लिए जाति से ऊपर हिंदुत्व है.

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राजा भैया की पार्टी के साथ गठबंधन का प्लान

2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच दूरियां काफी बढ़ गई थीं, जो अब रामकथा के विरोध और पलटवार के बाद खुलकर सामने आ गई हैं. इसके अलावा यूपी में बीजेपी की सरकार के साथ रघुराज प्रताप सिंह के करीबी रिश्ते देखे जा रहे हैं.

हालांकि, खुद राजा भैया ने फिलहाल गठबंधन के पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उन्होंने संकेत जरूर दिए हैं. बीजेपी के एक बड़े नेता ने भी नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि राजा भैया को साथ लेकर चुनाव लड़ने की बातचीत चल रही है. बीजेपी नेता के मुताबिक यूपी में पार्टी 2027 के चुनाव में उनके प्रतापगढ़ की दो से तीन सीट पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारने का विचार कर सकती है.

राजा भैया का कहना है कि इस कथा का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है और यह महज संयोग है कि आयोजन चुनावी वर्ष के करीब हो रहा है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस तरह प्रयागराज और प्रतापगढ़ की बेल्ट (कुंडा-बाबागंज) में राजा भैया का प्रभाव है, 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जनसत्ता दल के बीच सीटों का तालमेल या गठबंधन होना लगभग तय माना जा रहा है.

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