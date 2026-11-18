आज के दौर में जेन जी के पास यूट्यूब और सोशल मीडिया पर एंटरटेनमेंट के काफी ऑप्शंस हैं. लेकिन एक वक्त ऐसा भी था, जब बच्चों के एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा जरिया टीवी पर आने वाले कार्टून हुआ करते थे. स्कूल से घर लौटते ही टीवी के सामने बैठना, फेवरेट कार्टून देखने का वेट करना और उसके किरदारों की एक्टिंग करना बचपन का हिस्सा था. मिलेनियल्स ने ऐसे कई कार्टून देखे हैं, जिनकी कहानियां और किरदार आज भी उनकी यादों में बसे हैं. आइए जानते हैं ऐसे 10 कार्टून के बारे में, जिन्हें जेन जी को भी जरूर जानना चाहिए.

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1. टॉम एंड जेरी

टॉम एंड जेरी ऐसा कार्टून है जिसे देखने के लिए बच्चों को भाषा समझने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी. बिल्ली टॉम और चूहे जेरी की लड़ाई, एक-दूसरे को परेशान करने की चालें और मजेदार हरकतें ऑडियंस को खूब हंसाती थीं. टॉम हमेशा जेरी को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन ज्यादातर बार जेरी अपनी समझदारी से उसे चकमा दे जाता. इस कार्टून की खास बात यह थी कि बिना ज्यादा बातचीत के भी कहानी समझ आ जाती थी.

2. निंजा हथौड़ी

निंजा हथौड़ी एक ऐसा कार्टून था जिसमें निंजा की दुनिया और बच्चों की डेली लाइफ का मजेदार मेल देखने को मिलता था. हथौड़ी एक निंजा था, जो अपने दोस्त केनिची की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था. उसका भाई शिंजो, कुत्ता शिशिमारू और निंजा प्रतिद्वंद्वी केमू के साथ होने वाली घटनाएं कहानी को मजेदार बनाती थीं. हथौड़ी की निंजा तकनीकें और उसकी खास आवाज आज भी कई लोगों को बचपन की याद दिलाती हैं.

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3. डोरेमॉन

डोरेमॉन जापान से आया एक रोबोटिक बिल्ली था, जो फ्यूचर से नोबिता की हेल्प करने के लिए आया था. उसके पास एक खास पॉकेट थी, जिससे वह तरह-तरह के गैजेट निकालता था. नोबिता अपनी पढ़ाई, दोस्तों और रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के लिए अक्सर डोरेमॉन के गैजेट्स का इस्तेमाल करता था, लेकिन कई बार उसकी मुश्किलें और बढ़ जाती थीं. टाइम मशीन, कहीं भी जाने वाला दरवाजा और उड़ने वाला हेलीकॉप्टर बच्चों के फेवरेट गैजेट्स में शामिल थे.

4. शिनचैन

शिनचैन पांच साल का एक शरारती बच्चा था, जिसकी अजीब बातें और मजेदार हरकतें घरवालों को परेशान कर देती थीं. वो अपनी मां मित्सी, पिता हैरी और छोटी बहन हिमावारी के साथ रहता था. शिनचैन की मासूमियत, बेबाक बातें, डांस और बड़ों को परेशान करने का अंदाज उसे बाकी कार्टून किरदारों से अलग बनाता था. उसकी शरारतें और मजेदार जवाब आज भी लोगों के बीच खूब पॉपुलर हैं. और हां उसका फेवरेट कार्टून एक्शन कामेन के हम भी दीवाने थे.

5. पोपाय

पोपी: द सेलर मैन यानी पोपाय एक मजेदार कार्टून है, जिसमें पोपाय पालक खाते ही बेइंतहा ताकतवर बन जाता है. मुसीबत के वक्त वह ब्रूटस को हराकर ऑलिव ऑयल की रक्षा करता है.

6. बॉब द बिल्डर

बॉब एक बिल्डर है, जो घर, सड़क और दूसरी चीजें बनाने का काम करता है. वह अपनी टीम के साथ मिलकर हर मुश्किल काम को पूरा करता है. इस कार्टून में बच्चों को टीमवर्क और एक-दूसरे की मदद करना सिखाया जाता है.

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7. पावरपफ गर्ल्स

ब्लॉसम, बबल्स और बटरकप तीन छोटी सुपरहीरो बहनें हैं, जिनके पास खास ताकतें हैं. वे अपने शहर टाउनस्विल को बुरे लोगों से बचाती हैं. तीनों की अलग-अलग खूबियां और मजेदार अंदाज इस कार्टून को खास बनाते हैं.

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8. जॉनी ब्रावो

जॉनी ब्रावो एक ऐसा लड़का है, जो खुद को बहुत हैंडसम समझता है और हर वक्त लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है. उसके बड़े बाल, चश्मा और अजीब हरकतें उसकी पहचान हैं. उसकी हरकतों की वजह से वो अक्सर मुसीबत में पड़ जाता है, जो लोगों को खूब हंसाती हैं.

9. बेन 10

बेन एक बच्चे को मिलती खास घड़ी ओम्निट्रिक्स की हेल्प से अलग-अलग एलियन में बदल सकता है. हर एलियन के पास अलग ताकत होती है, जिससे वह बुरे लोगों से लड़ता है. बेन अपनी ताकत का इस्तेमाल दुनिया को बचाने के लिए करता है.

10. पोकेमॉन

पीले रंग के पोकेमॉन को कौन भूल सकता है. इसके लीड कैरेक्टर का नाम पिकाचू है, जिसके पास बिजली पैदा करने की ताकत है. वो ऐश का सबसे खास दोस्त है और उसके साथ कई लड़ाइयां लड़ता है. पिकाचू की प्यारी आवाज, उसका गुस्सा और दोस्ती वाला अंदाज उसे बेहद पॉपुलर बनाता है.

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इन कार्टूनों की खासियत सिर्फ इनकी कहानियां नहीं थीं, बल्कि इनसे जुड़ी बचपन की यादें भी थीं. मिलेनियल्स के लिए ये कार्टून स्कूल, छुट्टियों और टीवी के सामने बिताए वक्त का हिस्सा रहे हैं. इनमें से कई शो आज भी देखे जा सकते हैं और नई पीढ़ी भी इन्हें देखकर उस दौर के मनोरंजन को समझ सकती है.

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