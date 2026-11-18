22 नवंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है. इस दिन शुक्र देव स्वराशि तुला में गोचर करने वाले हैं. शुक्र का अपने ही घर में प्रवेश तुला सहित चार राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है. शुक्र की इस स्थिति का शुभ असर घर-परिवार, वैवाहिक जीवन और आर्थिक मामलों पर देखने को मिल सकता है. कुछ राशियों में घर-वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे, तो कुछ पारिवारिक सुख-सौभाग्य पाएंगे. आइए जानते हैं कि शुक्र की यह घर वापसी किन राशियों के लिए शुभ संकेत दे रही है.

और पढ़ें

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र दूसरे और सातवें भाव के स्वामी हैं. यह गोचर आपके वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल रहेगा. जो जातक सिंगल हैं और विवाह योग्य हैं, उन्हें अच्छा जीवनसाथी मिल सकता है. प्रेम संबंधों में रहने वाले जातकों के लिए शादी की बात आगे बढ़ाने या विवाह की तारीख तय करने का समय अनुकूल रहेगा. इसके अलावा आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ेगा. इससे करियर में बड़ा लाभ मिल सकता है.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र चौथे और ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं. इस राशि परिवर्तन के बाद शुक्र आपके घरेलू जीवन में खुशियां लेकर आ सकता है. माता के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे. घर में प्रेम और सामंजस्य का माहौल बना रहेगा. घर या वाहन खरीदने के लिएसमय अनुकूल है. खासतौर पर निवेश के उद्देश्य से संपत्ति खरीदने के अवसर मिल सकते हैं. इसके अलावा, आप घर की सजावट या रेनोवेशन पर भी अच्छा-खासा पैसा खर्च कर सकते हैं.

Advertisement

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र लग्न और आठवें भाव के स्वामी हैं. आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. साथ ही अच्छी जीवनशैली का आनंद लेने के अवसर मिलेंगे. शुक्र आठवें भाव के स्वामी भी हैं. इसलिए कुछ अप्रत्याशित घटनाएं भी हो सकती हैं. आपको अचानक को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. करियर में कोई बड़ा यू-टर्न भी आ सकता है. लेकिन यह आपके हित में ही होगा. क्रिएटिव वर्क और रिसर्च से जुड़े छात्रों के लिए यह समय विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र योगकारक ग्रह हैं. शुक्र आपके चौथे और नौवें भाव के स्वामी हैं. इस गोचर के दौरान आपको भाग्य का साथ मिल सकता है. पिता और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा. आप माता-पिता के साथ किसी तीर्थयात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं. परिवार में धार्मिक अनुष्ठान होने के भी योग हैं. पारिवारिक जीवन में प्रेम और खुशियां बनी रहेंगी. इसके अलावा, परिवार के साथ छुट्टियों पर जाने के अवसर भी मिल सकते हैं.

---- समाप्त ----