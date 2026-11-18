अमेरिकी नौसेना ने ईरान के खिलाफ जंग में एक्सपायर हो चुकी मिसाइलों का इस्तेमाल किया है. इनमें टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं. अमेरिकी नौसेना के कार्यवाहक सचिव हंग काओ ने सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति के सामने सुनवाई के दौरान इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि नौसेना ने उन हथियारों के ऑपरेशन कोड बदल दिए, जिन्हें एक्सपायर या इस्तेमाल के लायक नहीं माना गया था. इसके बाद उन्हें दोबारा इस्तेमाल किया गया.

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हंग काओ ने इस प्रक्रिया की तुलना बासी ब्रेड को दोबारा खाने लायक बनाने से की. उन्होंने कहा कि जैसे ब्रेड पर थोड़ा पानी डालकर माइक्रोवेव में गर्म करने से उसे खाया जा सकता है, वैसे ही पुराने हथियारों को भी दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि कितनी एक्सपायर टॉमहॉक मिसाइलें दागी गईं, वे कितनी पुरानी थीं और उनमें से कितनी की जांच या मरम्मत की गई थी.

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अमेरिका के मिसाइल भंडार पर दबाव

ईरान के साथ जंग में अमेरिका ने बड़ी संख्या में मिसाइलें इस्तेमाल की हैं. वॉशिंगटन पोस्ट की 27 मार्च की रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआती चार हफ्तों में अमेरिकी सेना ने 850 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें दागीं. CSIS के 21 अप्रैल के आकलन में यह संख्या 1,000 से ज्यादा बताई गई.

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एक टॉमहॉक मिसाइल की कीमत 36 लाख डॉलर तक है और इसे बनाने में दो साल तक लग सकते हैं. अमेरिकी नौसेना ने 2026 के बजट में सिर्फ 57 टॉमहॉक मिसाइलों की मांग की थी. काओ के मुताबिक, अब टॉमहॉक का उत्पादन बढ़ाकर हर महीने 60 से ज्यादा मिसाइल कर दिया गया है.

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पुरानी मिसाइलों के इस्तेमाल में क्या खतरा?

मिसाइल की एक्सपायरी का मतलब यह नहीं कि वह तुरंत बेकार या खतरनाक हो जाती है. लेकिन उसके पुर्जों की सुरक्षा, भरोसे और प्रदर्शन की दोबारा जांच जरूरी होती है. पुराने हथियारों में ईंधन, विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और नेविगेशन से जुड़ी खराबियां आ सकती हैं. ऐसे में मिसाइल अपने तय रास्ते पर न चलने या सही समय पर विस्फोट न करने जैसी समस्याओं का सामना कर सकती है.

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