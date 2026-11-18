उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर बड़ा बयान दिया है. विदेश दौरे के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है और दोनों दल अच्छी स्थिति में हैं. उनके इस बयान को यूपी में दोनों पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

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राहुल गांधी से उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर सवाल पूछा गया था. इस पर उन्होंने कहा, "यूपी का चुनाव दिलचस्प है. वहां हमारा गठबंधन है. हम काफी अच्छी स्थिति में हैं."

राहुल गांधी के इस बयान से उन अटकलों पर चर्चा तेज हो सकती है, जिनमें यूपी चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर सवाल उठ रहे थे. हालांकि, उन्होंने सीटों के बंटवारे या गठबंधन की आगे की रणनीति को लेकर कोई जानकारी नहीं दी.

चुनाव में धांधली को लेकर भी बोले राहुल

राहुल गांधी ने इस दौरान चुनाव में कथित धांधली का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि जिस तरह से चुनाव में धांधली की जाती रही है, उससे बच निकलना अब लगातार मुश्किल होता जाएगा. उन्होंने कहा, "हमें लगता है कि जिस तरह वे चुनावों में धांधली करते रहे हैं, उससे बच निकलना अब उनके लिए लगातार मुश्किल होता जाएगा."

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राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं. उनके बयान से साफ है कि कांग्रेस फिलहाल समाजवादी पार्टी के साथ अपने गठबंधन को लेकर सकारात्मक नजरिया रख रही है. सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों के नेताओं के बीच बैठकें भी हो रही हैं.

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