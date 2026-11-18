राजस्थान के पुष्कर मेले में सिर्फ ऊंटों की रौनक, लोकगीत और रंग-बिरंगी संस्कृति ही देखने को नहीं मिल रही. यहां विदेशी पर्यटक भी देसी खेलों में हाथ आजमा रहे हैं. बुधवार को मेला मैदान में कुछ ऐसा ही नजारा दिखा, जब राजस्थान के पारंपरिक खेल सतोलिया में देसी और विदेशी खिलाड़ी आमने-सामने आ गए. मुकाबला आसान नहीं था. दोनों टीमों में सात-सात खिलाड़ी थे. खेल आखिरी समय तक रोमांचक बना रहा, लेकिन अंत में देसी खिलाड़ियों ने 1-2 से जीत दर्ज कर ली. जीत मिलते ही देसी टीम के खिलाड़ी खुशी से झूम उठे.

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पुष्कर मेले में बुधवार को आयोजित इस प्रतियोगिता में विदेशी पर्यटकों ने भी पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया. उनके लिए यह खेल नया अनुभव था. सात-सात खिलाड़ियों की दोनों टीमों के बीच मुकाबला हुआ और मैदान पर खेल का रोमांच बना रहा. आखिरी वक्त में देसी खिलाड़ियों ने बाजी मार ली. विदेशी टीम को हार का सामना करना पड़ा. प्रतियोगिता के बाद खिलाड़ियों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित भी किया गया.

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प्रतियोगिता में शामिल चेक रिपब्लिक के एक विदेशी पर्यटक ने बताया कि सतोलिया खेलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा. उनके मुताबिक, उन्होंने पहले कभी ऐसा खेल नहीं खेला था. यह उनके लिए काफी रोमांचक और आनंद वाला अनुभव रहा. उन्होंने पुष्कर मेले की भी तारीफ की. कहा कि यहां की संस्कृति और परंपराएं बेहद आकर्षक और अनूठी हैं. उन्होंने दोबारा पुष्कर मेले में आने की इच्छा भी जताई.

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देसी खेल से विदेशियों को जोड़ रहा पुष्कर मेला

पुष्कर मेला अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान के लिए जाना जाता है. इस तरह की प्रतियोगिताएं विदेशी पर्यटकों को राजस्थान के स्थानीय खेलों और परंपराओं से जुड़ने का मौका देती हैं. इस बार सतोलिया के मैदान में देसी खिलाड़ियों ने जीत जरूर हासिल की, लेकिन खेल खत्म होने तक दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए यह एक यादगार अनुभव बन चुका था.

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