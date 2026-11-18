शेयर बाजार में बुधवार को सेंसेक्स-निफ्टी ने सुस्त शुरुआत की, लेकिन जैसे-जैसे कारोबार आगे बढ़ा ये दोनों इंडेक्स क्रैश होते चले गए. दोपहर 1 बजे के आसपास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 600 अंक से ज्यादा की गिरावट लेकर कारोबार कर रहा था, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स 200 अंक से ज्यादा का गोता लगा गया था.

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अचानक तेज गिरावट के साथ Stock Market Crash होने से निवेशकों को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन गिरकर 5.05 लाख करोड़ रुपये रह गया और इस हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो एक झटके में उनके 6 लाख करोड़ रुपये स्वाहा हो गए.

सेंसेक्स-निफ्टी ऐसे होते गए क्रैश

शेयर मार्केट में सेंसेक्स-निफ्टी की बुधवार की परफॉर्मेंस पर नजर डालें, तो बीएसई सेसेक्स ने अपने पिछले बंद 82,532 की तुलना में गिरावट के साथ 82,376 के लेवल पर कारोबार की शुरुआत की थी और फिर ये शुरुआती सुस्ती बड़े क्रैश में तब्दील हो गई. खबर लिखे जाने तक BSE Sensex 600 अंकों से ज्यादा का गोता लगाकर 81,780 के लेवल पर कारोबार कर रहा था.

सेंसेक्स ही नहीं उसके कदम से कदम मिलाकर चलते हुए NSE Nifty भी बिखरा. इस 50 शेयरों वाले इंडेक्स ने अपने मंगलवार के बंद 25,387 की तुलना में मामूली गिरावट के साथ 25,323 पर ओपनिंग की, लेकिन फिर अचानक इसके गिरने की रफ्तार भी तेज होती चली गई और ये 200 अंक से ज्यादा फिसलकर 25,141 के स्तर पर आ गया.

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निवेशकों के 6 लाख करोड़ डूबे

शेयर मार्केट में देखने को मिली इस बड़ी गिरावट के चलते बाजार में निवेश करने वालों को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा है. दरअसल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटल (BSE MCap) बीते कारोबारी दिन की क्लोजिंग के समय के 5,11,71,121.57 करोड़ रुपये से कम होकर 5,05,71,089.33 करोड़ रुपये पर आ गया. यानी शेयर बाजार में निवेश करने वालों के 6,00,032 करोड़ रुपये डूब गए.

ये 10 शेयर हुए धराशाई

Stock Market Crash के बीच सबसे ज्यादा बिखरने वाले शेयरों की बात करें, तो बीएसई की लार्जकैप कैटेगरी में शामिल Titan Share (4.10%), Bajaj Fincence Share (2.30%), Eternal Share (2.25%), TCS Share (2.20%) की गिरावट में ट्रेड कर रहा था. वहीं मिडकैप कैटेगरी में शामिल National Aluminium Share (4.60%), Dixon Share (3.40%), KEI Share (3.10%), AU Bank Share (2.50%) और MPhasis Share (2.40%) फिसलकर कारोबार कर रहे थे.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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